أين تستثمر أكبر 10 صناديق أموالها في الأسهم السعودية؟

تصدرت أسهم مصرف الراجحي وأرامكو السعودية، ملكية أكبر عشرة صناديق استثمارية مرخصة من حيث الأصول في سوق الأسهم السعودية "تاسي" في نهاية الربع الثالث 2023.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى إفصاحات الصناديق الاستثمارية، فإن كبرى الصناديق الاستثمارية تقدر أكبر ملكياتها في الأسهم السعودية بنحو 11.1 مليار ريال، من أصل 12 مليار ريال تحت إدارتها.

وشمل الرصد الصناديق التالية (الأهلي الرائد، الأول للاستثمار، الأهلي للمتاجرة، كامكو فئة ب، الراجحي، الرياض، الرياض للأسهم القيادية، الأهلي المساهم، دراية المرن، جدوى فئة ب).

وجاءت أسهم مصرف الراجحي وأرامكو السعودية في صدارة الشركات، بما يعادل نحو 13.4 و6.5 في المائة على التوالي من إجمالي الأصول.

وبلغ حجم استثمار هذه الصناديق في أسهم الراجحي أكثر من 1.57 مليار ريال نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بينما بلغ الاستثمار في أسهم أرامكو 761.7 مليون ريال.

ثالثا حلت أسهم التعاونية بنحو 3.7 في المائة وباستثمارات 434.9 مليون ريال، ثم أسهم مصرف الإنماء بقيمة 369.9 مليون ريال تعادل 3.1 في المائة من الأصول.

ويأتي في المرتبة الخامسة من حيث النسبة، أسهم الدريس بنحو 3.1 في المائة، ثم كل من سابك والحمادي بنسب 2.8 و2.4 في المائة.

فيما شكلت استثمارات الصناديق في (أمريكانا، مرافق، بنك البلاد، علم) نسبا راوحت بين 2.2 و2 في المائة من إجمالي الأصول.

وبنسب أقل جاءت أسهم (النهدي، البنك الأهلي، وقت اللياقة، الأول، بنك الرياض) بنسب راوحت بين 1.9 و1 في المائة من إجمالي الأصول.

ويمثل "الكاش" الأموال النقدية لدى الصناديق العشرة نحو 4.3 في المائة من الأصول، إذ راوحت بين 3 و6.3 في المائة لكل صندوق.



الطروحات تأخذ حيزا من الأصول

ومثلت الاكتتابات الجديدة حصة من صناديق الاستثمار الكبرى، إذ مثلت نحو 10.2 في المائة من إجمالي الأصول.

وكما هو معروف، فإن نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية بجميع فئاته من صناديق استثمار وغيرها التي تمثل 90 في المائة من حجم الطروحات، ساعد في وجود حصة لتلك الشركات ضمن أكبر الأصول.

وبحسب إفصاحات الصناديق، فإن الشركات حديثة الإدراج تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار ريال من الاستثمارات، وكان أبرزها شركة أمريكانا ومرافق التي تحتل مراتب متقدمة.

ويعرف صندوق الاستثمار بأنه برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة.

وتتميز الصناديق بوجود إدارة متخصصة مرخص لها تسعى إلى إدارة أصوله بمهنية عالية من خلال استراتيجيات استثمارية متعارف عليها، وتنقسم إلى صناديق عامة وخاصة.



وحدة التقارير الاقتصادية