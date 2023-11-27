جائزة الائتمان الضريبي للأطفال «2 من 2»

إن البحث عن إيرادات متكررة هو بحث لا ينتهي، فلو أردت البحث عن كبسولات زيت السمك على "أمازون دوت كوم"، فإن المنصة ستقوم بحثك على الاشتراك من أجل الحصول على إمدادات منتظمة يتم توصيلها إليك، علما أن هذا التوجه أصبح يتخطى البشر، وذلك نظرا إلى النمو السريع في خدمات التوصيل لمستلزمات الكلاب، مثل بارك بوكس وتشيوي، علما أن شركة تشيوي التي تم إطلاقها 2011 تصل إيراداتها السنوية إلى أكثر من سبعة مليارات دولار مقارنة بخمسة مليارات دولار تقريبا سنويا الذي تجنيه سلسلة محال بيتكو لمستلزمات الحيوانات الأليفة التي يصل عمرها إلى 60 عاما.

ما نوعية الشركات التي قد تستفيد من تلك الدفعات الشهرية الجديدة؟ أولا، قم بحصر الشركات التي عادة ما تقوم بمثل تلك الأشياء. طبقا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن الآباء الأمريكيين ينفقون نحو 233 ألف دولار من أجل تربية طفل واحد علما أن أكثر النفقات تتجه إلى السكن (29 في المائة) والطعام (18 في المائة) ورعاية الأطفال والتعليم (16 في المائة) والنقل (15 في المائة) والرعاية الصحية (9 في المائة)، لكن أين هي العلامة التجارية بارك بوكس الممتعة والموثوقة والمبهجة للأطفال؟ سواء كانت علامة تجارية للسلع المنزلية، مثل كرافت أو نسله أو يونيليفر أو علامة تجارية تلهم الأطفال ببناء منازل أحلام باربي، مثل ماتيل أو ديزني، يجب عليها أن تقوم بعرض ما يتناسب مع المساعدات الحكومية الشهرية (أو جزء منها) من أجل جذب المستهلكين الصغار.

كيف سيتم عمل ذلك؟ على سبيل المقارنة، انظر إلى أنواع الدعم التي يتضمنها قانون الرعاية الصحية الأمريكي "أوباماكير"، فعندما ينضم المشتركون المؤهلون في "أوباماكير" لخطة رعاية صحية خاصة، فإنهم يوجهون الحكومة الفيدرالية فعليا للتخلي عن ائتمان شهري لمصلحة شركة الرعاية الصحية ما يقلل من سعر الاشتراك. إن الحكومة الفيدرالية تقدم الدعم كذلك لمشتري المركبات الكهربائية وعندما يستأجر سائق ما سيارة تعمل بالبطارية، يتلقى التاجر ائتمانا فيدراليا ما يخفض التكلفة الشهرية على المستهلك.

إن العاملين في التسويق يعلمون أن جذب الفئات الشابة هي عملية صعبة، لكنها مجزية للغاية على المدى الطويل. لو استطاعت شركة لمعجون الأسنان أو شركة تقنية أن تجذب إحدى المراهقات، فإنها ستلتزم بهذه العلامة التجارية طوال حياتها الجامعية وفي سن البلوغ حتى في أعوام الشيخوخة. إن "قيمة العميل طوال حياته" للأجيال الشابة تتجاوز قيمته بالنسبة إلى الأجيال الأكبر سنا. وعلى الرغم من أن الولاء للعلامة التجارية ليس مضمونا على الإطلاق، إلا أن عديدا من الناس ما زالوا يعرفون عن أنفسهم من خلال تفضيلات العلامة التجارية التي تشكلت في مرحلة الطفولة وعلى الأرجح ستجد عديدا من الأمريكيين يعرفون جيرانا لهم يفاخرون بأنهم عائلة تتسوق في كوستكو، وتقود شاحنة فورد، وتحب دومينوز بيتزا.

إن شركات القطاع الخاص حتى الشركات غير الربحية يجب أن تشارك في ذلك أيضا، فالمؤسسات المالية يجب أن تعرض على العائلات برامج مدخرات التقاعد الفردية، وخطط الادخار المخصصة للدراسة الجامعية التي تعززها دفعات الحكومات تلك والمنح المماثلة. إن شركات السفر والتسلية والترفيه يحب أن تعرض مجموعة سنوية من تذاكر برودواي المسرحية أو رحلات بحرية تعليمية لأوروبا أو بطاقات عضوية مخفضة مدى الحياة للذهاب إلى حدائق الحيوان والمتاحف.

إن الائتمان الضريبي للأطفال يفتح طريقا جديدا بين خزائن أموال وزارة الخزانة الأمريكية وخزانة العائلة الأمريكية، حيث يجب على قطاع الأعمال ألا يكتفي بالمشاهدة من بعيد.



خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023