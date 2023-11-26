جائزة الائتمان الضريبي للأطفال «1 من 2»

الأخبار المتعلقة بالتطعيم وسلالات فيروس كورونا تحجب الأخبار الأخرى تقريبا ولكن هناك خبرا تحديدا يستحق مزيدا من التغطية، ففي هذا الصيف أطلقت الولايات المتحدة الائتمان الضريبي للأطفال، وهو عبارة عن سياسة جديدة ستؤدي إلى تغيير كبير في العلاقات التقليدية بين الحكومة الفيدرالية الأمريكية والعائلات الأمريكية، وذلك من الأسر الفقيرة التي تحاول أن تحصل على قيمة تذكرة الحافلة إلى الأسر الغنية التي تتطلع إلى إنفاق الأموال على سيارة تسلا جديدة.

إن الائتمان الضريبي للأطفال الذي تضمنته خطة الإنقاذ الأمريكية لـ2021 يختلف عن معظم أشكال الدعم المالي الأخرى، وذلك لكونه يعد دفعة نقدية متكررة بدلا من شيك يدفع مرة واحدة أو ائتمان سنوي. لقد بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في يوليو الماضي إرسال دفعات مباشرة شهرية بقيمة 300 دولار عن كل طفل أقل من ستة أعوام، وذلك للعائلات التي تكسب ما لا يزيد على 150 ألف دولار سنويا "ضعف متوسط دخل الأسرة"، و250 دولار شهريا للعائلات المستحقة التي لديها أطفال من سن ستة إلى 17 عاما، ولو قرر الكونجرس أن يجعل الائتمان الضريبي للأطفال دائما فإن نحو 90 في المائة من الأطفال الأمريكيين سيتلقون مكافأة بقيمة تصل إلى نحو 55 ألف دولار على الإنجاز المتمثل في بلوغ سن الرشد، كما أن البرنامج لا يتجاهل العائلات الثرية علما أن العائلات التي تكسب ما لا يزيد على 400 ألف دولار ستحصل على 167 دولارا لكل طفل شهريا.

يجادل معارضو هذه السياسة أن فاتورتها التي ستستمر عشرة أعوام وتبلغ 1.6 تريليون دولار ستعمل على تضخيم دولة الرفاهية إلى ما هو أبعد من حدودها، أما الداعمون لهذه السياسة فيعتقدون أن الائتمان الضريبي للأطفال سيساعد على الترويج لإنجاب الأطفال، وسيوقف أو يبطئ الانخفاض في معدل المواليد في الولايات المتحدة الذي انخفض من 2.01 في 2000 إلى 1.78 في 2020، إضافة إلى ذلك فإن الداعمين للسياسة يشيرون إلى أن التوزيعات الشهرية ستساعد العائلات التي تعاني لدفع الديون المتعلقة بالرهن العقاري والنفقات الجامعية ونفقات رعاية الأطفال.

رغم أن بعض الآباء المتهورين قد ينفقون تلك العلاوة في فيجاس على الألعاب الترفيهية والمهرجانات التي تتخللها ممارسات أخرى، فإن معظم الآباء سيحاولون إدارة ميزانية العائلة بشكل مسؤول، وبشرط أن يقوم الكونجرس بتجديد البرنامج، فمن الممكن أن تصبح العائلات قادرة على الاقتراض بشكل حصيف بضمان الدفعات الشهرية، خاصة من أجل تغطية التكاليف الأولية المرتفعة للأبوة بما في ذلك رعاية الأطفال ومرحلة ما قبل المدرسة.

إن جميع تلك الأسعار ترتفع بسرعة ومع الارتفاع الحالي في التضخم ارتفعت أسعار حفاضات الأطفال 12 في المائة، كما أشارت شركتا جنرال ميلز وكامبلز إلى أنهما سترفعان أسعار منتجات مثل تشيريوس وسباجيتي، حتى إن الولايات المتحدة تواجه نقصا في قطع الدجاج "ناجتس" التي تأتي على شكل ديناصور.

لكن بغض النظر عن تأثير ذلك في الأطعمة الخفيفة والنفقات العامة، فإن التدفق المنتظم للدولارات التي ستدخل جيوب ملايين الأمريكيين بموجب الخطة يقدم لقطاع الأعمال فرصا مذهلة، وكما يعرف كل مصرفي في قطاع الاستثمارات، فإن الشركات التي يمكنها أن تفاخر "بعائدات متكررة" يمكن التعويل عليها، تتمتع بقيمة أكبر من الشركات التي لا يوجد لديها مثل تلك العائدات، ولهذا السبب فإن الشركات التي لديها خدمات اشتراكات، مثل نيتفليكس وأبل تهيمن على أسواق الأسهم وعلى النقيض من ذلك فإن الشركات التي تبيع منتجات مثل الثلاجات عادة ما تعاني تحقيقها نسبة ضئيلة تتكون من رقم واحد فيما يتعلق بالنسبة بين السعر والأرباح.. يتبع.



خاص بـ«الاقتصادية» بروجيكت سنديكت، 2023.