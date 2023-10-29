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  • "شؤون الحرمين": عدم إقامة صلاة الخسوف لتعذر الرؤية بسبب الغيوم

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"شؤون الحرمين": عدم إقامة صلاة الخسوف لتعذر الرؤية بسبب الغيوم

"شؤون الحرمين": عدم إقامة صلاة الخسوف لتعذر الرؤية بسبب الغيوم

"الاقتصادية" من الرياض

أوضحت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي, أن عدم إقامة صلاة الخسوف في الحرمين الشريفين، يعود إلى تعذر رؤية الخسوف بسبب الغيوم، وقد ورد عن النبي ﷺ أن إقامتها مرتبطة بالرؤية، قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الشَّمسَ والقمرَ لا ينكسِفانِ لموتِ أحدٍ منَ النَّاسِ، فإذا رأيتُموهُ فقوموا فصلُّوا».
 

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