الوعد والخطر في زيادة الديون «2 من 3»

إن الاقتراح المعدل يحث صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم ضمانات مدعومة، تأخذ في الحسبان مخاطر العملة التي يتم تسعيرها بشكل خاطئ، وبالتالي خفض تكاليف الاقتراض في الدول النامية.

يتلخص الاقتراح الثاني في توسيع نطاق الضمانات وتوفيرها لـ "تي سي إكس"، ومقرها أمستردام، وهي آلية لتجميع المخاطر، المصممة لتزويد الدول ذات الدخل المنخفض بوسيلة فعالة من حيث التكلفة لحماية نفسها من تقلبات العملة، ويشجع الاقتراح الثالث بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية الثنائية على توحيد متطلباتها فيما يتعلق بالسيولة، من خلال منصة "داخلية" تعمل بالعملات المحلية.

على الرغم من أن هذه المقترحات الثلاثة مصممة لتناسب دولا وسياقات اقتصادية مختلفة، وبتأثيرات متفاوتة إلى حد كبير في التطور طويل الأمد للعملات المحلية وأسواق رأس المال المحلية، إلا أنه يمكن توسيع نطاقها. وعلى سبيل المثال، تركز مبادرة بريدجتاون على أكبر مصادر الانبعاثات في الاقتصادات الناشئة والنامية، وهذا أمر بالغ الأهمية لإبقاء درجات الحرارة العالمية أقل من عتبة 1.5 درجة مئوية، ويمكن تطبيقه أيضا على عديد من الدول المتقدمة.

بالمثل، وعلى الرغم من أن "تي سي إكس" تتعامل بشكل أساس مع عملات أصغر حجما وأكثر تقلبا، فإن الأداة الداخلية المقترحة ستكون مصممة خصيصا بحيث تناسب الدول التي لديها مؤسسات تتمتع بقدر كاف من النضج. إنه من الممكن توسيع هذه المجموعة لتشمل الاقتصادات الأكبر حجما والأكثر تقدما، ما يسمح بمجموعة أوسع من آليات التحوط.

تفترض مبادرة بريدجتاون أن يتم فرض مبلغ مالي مقابل التحوط من مخاطر صرف العملات الأجنبية في الاقتصادات الناشئة والنامية، وفي حين أصدر أنصار المبادرة تحليلا تجريبيا مفصلا يشير إلى وجود مثل هذا المبلغ، فإنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثيره، ومع ذلك، فإن الحجة الشاملة التي تقول إن تكلفة الاستثمار في التقنيات الخضراء في هذه الدول هي أكبر بكثير مقارنة بالاقتصادات المتقدمة هي حجة مقنعة لا يمكن إنكارها.