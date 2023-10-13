الانقسام الجيواقتصادي .. السلع والأسعار

تناول تقرير صندوق النقد الدولي الصادر قبل يومين التأثيرات الاقتصادية المحتملة في الأعوام المقبلة والناتجة عن الانقسام الاقتصادي بين الدول، حيث افترض التقرير وجود حلفين دوليين: حلف أمريكا وأوروبا ومن معهما، وحلف الصين وروسيا ومن معهما. صندوق النقد الدولي مهتم بدراسة الانقسام الاقتصادي لما لذلك من تأثيرات بالغة الأهمية في النمو الاقتصادي العالمي وأسعار السلع والخدمات والفرص الاستثمارية والتمويل والعمالة وغير ذلك من محددات اقتصادية.

تأتي السلع وما يرتبط بها من مواد أولية في أعلى قائمة الاهتمامات نظرا إلى تمركز إنتاج السلع وصناعتها في أماكن معينة حول العالم، وبالتالي ستكون معرضة بشكل مباشر لأي انقسامات اقتصادية على مستوى الدول نتيجة صعوبة نقل مصانعها من مكان إلى آخر، واعتمادها على مصادر إنتاج جغرافية محددة. وقد رأينا بالفعل ما حدث - ولا يزال يحدث - في صناعة أشباه الموصلات حيث تعتمد كل من أمريكا وأوروبا على الجانب الصيني في هذا المجال.

الانقسام في أسواق السلع برز على السطح منذ انطلاق الحرب الروسية - الأوكرانية وما عقب ذلك من تطورات اقتصادية ومالية، حيث يرى التقرير أن التباين في أسعار السلع بين التحالف الغربي والتحالف الروسي الصيني سيزداد في الأعوام المقبلة، وسينخفض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في القطاعات السلعية ما سيؤدي إلى تقلبات كبيرة وتحولات اقتصادية بالغة الأهمية مستقبلا، إضافة إلى إعاقة تنفيذ السياسات النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية وارتفاع مستويات المديونية العالمية.

أبرز التأثيرات المحتملة للانقسام الاقتصادي ستأتي ليس فقط بسبب نقص المعادن التي لن يكون هناك ما يكفي منها لتحقيق أهداف الحياد الكربوني قبل 2050، بل إنه نتيجة للانقسام الاقتصادي ستكون هناك وفرة من هذه المعادن في دول ونقص شديد في أماكن أخرى، ولن يكن من السهولة بمكان تداول تلك المعادن بين الدول المنتجة والدول المصنعة، وإن تم ذلك فسيكون بتكلفة أعلى منه في حال وجود تكامل اقتصادي دولي. تشير تقديرات الصندوق إلى نقص يصل إلى 30 في المائة من حجم الاستثمارات اللازمة في مجالي المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة. وهذان المجالان يعتمدان على معادن مهمة كالنحاس والنيكل والكوبالت والليثيوم.

تشير الدراسات التي قام بها الصندوق إلى أنه بحلول 2030 سيكون هناك ارتفاع حاد في الطلب على النحاس بمرة ونصف، وعلى النيكل والكوبالت بمرتين، وسيرتفع الطلب على الليثيوم ستة أضعاف، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ولا سيما أن بعض هذه المعادن تتمركز في دول قليلة معدودة، على سبيل المثال يتم استخراج نحو ثلث النحاس العالمي من تشيلي والبيرو، ونحو نصف النيكل العالمي من الفلبين وإندونيسيا.

بحسب الدراسات التي قام بها الصندوق، فمن المتوقع ارتفاع أسعار تلك المعادن الأربعة بنحو 90 في المائة قبل 2030 وذلك في حال وجود تكامل اقتصادي عالمي، أما في حال وجود انقسام اقتصادي فسترتفع التكلفة إلى نحو 300 في المائة خلال الفترة ذاتها. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج المركبات الكهربائية 70 في المائة في نطاق التحالف الروسي الصيني نتيجة الانقسام الاقتصادي ووجود تلك المعادن الأربعة في مناطق جغرافية خارج مظلة التحالف.

صندوق النقد الدولي يحاول قراءة المستقبل الاقتصادي في ظل التطورات الجيوسياسية وما يظهر هناك من تحالفات تؤثر بشكل مباشر في النمو الاقتصادي ومستويات الأسعار والتمويل والاستثمار، ولذا من الضروري على متخذي القرارات الاقتصادية أخذ هذه السيناريوهات في الحسبان والعمل على تقليل الأضرار من جهة وتعظيم الفوائد من جهة أخرى فيما يخص الانقسام الاقتصادي المحتمل وما ينشأ عنه من تحالفات.