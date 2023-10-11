العثيم للاستثمار تعلن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسة في تداول

أعلنت شركة "العثيم للاستثمار" توقيع اتفاقية مع “السعودي الفرنسي "كابيتال" لتولي مهام المستشار المالي ومدير عملية بناء سجل الأوامر ومدير الاكتتاب والمتعهد بتغطية لطرح جزء من اسهم الشركة للاكتتاب العام وإدراج أسهمها في السوق الرئيسة "تداول".

وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل العثيم للاستثمار مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي ومن قبل السعودي الفرنسي "كابيتال" سلام الخنيزي بحضور رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق استراتيجية شركة العثيم للاستثمار التوسعية وحرصها الدائم على النمو والتطور في مختلف القطاعات، ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مسيرة نجاح الشركة وزيادة فرص نموها المتصاعد وتنوع أنشطتها، ولها 12 مجمعا تجاريا باسم "العثيم مول" كما يندرج تحتها عدد من الشركات أبرزها: شركة العثيم للترفيه، العثيم للأزياء، العثيم فود، شركتين للسينما، شركة للضيافة، العثيم للاستثمار العقاري.

وقال مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي بإن توقيع الاتفاق مع السعودي الفرنسي "كابيتال" يعد خطوة مهمة في مسيرة الشركة، وترسيخ مكانتها الاقتصادية كما أن الاتفاق من أهداف نمو المجموعة وتعزيز قوتها الاستثمارية والتنافسية، كما أن انضمامها إلى منظومة الشركات المدرجة في السوق السعودية يدفع بالشركة إلى تحقيق خططها التوسعية وتنفيذ استراتيجيتها،

وأشار إلى خطة الشركة التوسعية وإطلاقها العديد من المشاريع المتكاملة الجديدة التي تتسم بالشمول في الأنشطة والانتشار الممنهج بدخول مناطق جديدة في أنحاء السعودية فضلا عن اختيار الفرصة المواتية والوقت المناسب لإدراج أسهمها في السوق الرئيسة في تداول السعودية لتعظيم الفائدة المرجوة.

وأضاف أن الشركة كانت قد كشفت أخيرا عن محفظة مشاريعها الاستثمارية قيد التنفيذ، والتي شملت 23 مشروعا موزعة على مناطق ومدن المملكة حيث يبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ حاليا سبعة مشاريع، بما في ذلك خمسة مشاريع توسعة للمجمعات التجارية القائمة.

وتضم محفظة الشركة أكثر من عشرة مشاريع جديدة متكاملة في مدن المملكة. كما أن الشركة استحوذت على عدد من المواقع الاستراتيجية في عدة مدن.

ونوه إلى التعاون الاستراتيجي للشركة مع القطاع العام من خلال عدد من المشاريع القائمة أو التي تم اطلاقها مثل مشروع (كنوز) باستثمارات سبعة مليارات ريال ويعد أضخم مشاريع الشركة الاستثمارية في الرياض واتفاقية تعاون استثماري مع أمانة المنطقة الشرقية لإنشاء مشروع نموذجي بالمنطقة على واجهة الخبر البحرية (العثيم سيركل) بتكلفة تصل إلى نصف مليار ريال، واتفاقية تعاون استثماري مع منطقة جازان لإنشاء مشروع نموذجي في المدينة على الواجهة البحرية.

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