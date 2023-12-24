"الإحصاء" تحصل على جائزة التميز في كفاءة أداء المحتوى الرقمي على المستوى الحكومي

حصلت الهيئة العامة للإحصاء على جائزة التميز في كفاءة أداء الموقع الإلكتروني والمحتوى الرقمي ضمن أفضل 10 جهات حكومية من مجموع 383 موقعا إلكترونيا حكوميا لعام 2023، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي عقد تحت شعار "مستقبلنا الآن" الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية، حيث جاءت ضمن الجهات الأعلى أداء في كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي، وتسلم الجائزة في حفل تتويج الفائزين في ملتقى الحكومة الرقمية محمد الرشيد نائب رئيس الهيئة للعمليات.

في السياق ذاته فإن "الإحصاء"، تنفذ حاليا مشروعا طموحا للتحول الرقمي يستهدف الوصول إلى بنية تحتية تقنية عالية الجودة تنافس إقليميا وعالميا، وتطبق أعلى المعايير الدولية التي تمارسها المؤسسات المتخصصة في البيانات والمعلومات الإحصائية، كما تسعى لتعزيز الإفادة من إصداراتها ومنتجاتها الإحصائية بالأساليب التقنية الأكثر سهولة ومرونة، وبما يحقق وصول المتعاملين للبيانات الإحصائية واستعراضها وتحميلها إضافة لتصوير البيانات بطرق تسهم في فهم النتائج والمؤشرات الصادرة عن الهيئة.