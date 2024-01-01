طيران ناس يسجل ارتفاعا تاريخيا .. نقل 11.1 مليون مسافر في 2023 بنمو 28 %

أعلن طيران ناس، نتائج قياسية لأدائه في 2023 مقارنة بـ2022، حيث سجل ارتفاعا تاريخيا في أعداد المسافرين إلى 11.1 مليون مسافر بنسبة نمو تجاوزت 28 في المائة.

وتسلم طيران ناس 19 طائرة جديدة خلال 2023 ليرتفع حجم أسطوله إلى 64 طائرة بزيادة بلغت أكثر من 35 في المائة، مما مكنه من المضي قدما في تنفيذ خططه الاستراتيجية للنمو والتوسع تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، وتدشين وإطلاق عديد من الوجهات وخطوط السير التي بلغت 57 وجهة وخط سير جديد في عشر دول خلال العام، إضافة إلى إطلاق مركز عملياته الرابع في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، حيث أسهمت خطط التوسع والنمو في الأسطول وأعداد الوجهات في زيادة السعة المقعدية بنسبة 22 في المائة للرحلات الداخلية والدولية.

وبهذه المناسبة، قال بندر المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس "فخورون بأداء طيران ناس في 2023 ونتائجه التي تعكس قوة نموذج أعمالنا، والجهد المميز الذي يقوم به فريقنا، وفعالية خطتنا الاستراتيجية للنمو والتوسع"، وتابع "أسهمت استثماراتنا المستمرة في زيادة الأسطول والوجهات في تعزيز مكانتنا العالمية والإقليمية الرائدة والتقدم في تصنيف سكاي تراكس المعيار الأهم في الصناعة لنكون ضمن أفضل أربع شركات في العالم في مجال الطيران الاقتصادي والأول في الشرق الأوسط".

وأوضح بأن الشركة أطلقت العديد من المبادرات والمنتجات الجديدة التي أسهمت في تقديم تجربة مميزة وخيارات سفر لضيوف طيران ناس لأول مرة في المملكة. لافتا إلى أن طيران ناس سيواصل توفير حلول وتقديم تقنيات مبتكرة تنعكس على تجربة المسافرين، مشيرا إلى أن الشركة تمضي بثبات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 100 مليون سائح سنويا بحلول 2030، وبالتواؤم مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين.

وأضاف "بفضل علاقاتنا المميزة وموثوقية أعمالنا نجحنا في مضاعفة حجم أسطولنا لأكثر من 100 في المائة، خلال أقل من عامين، كما وقعنا اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 30 طائرة جديدة من طراز A320neo ضمن طلبية شراء 120 طائرة بقيمة تجاوزت 32 مليار ريال، مع خطة لزيادة الطلبية إلى 250 طائرة".

واختتم تصريحه بتأكيد عزم الشركة في مواصلة عملياتها التوسعية في أسواق جديدة سيعلن عنها خلال الربع الأول من 2024، لافتا إلى أن صناعة الطيران في المملكة تشهد تطورا غير مسبوق بفضل الازدهار الذي يشهده اقتصاد المملكة.

وتوج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية ومنها جائزة سكاي تراكس العالمية بوصفه أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط في 2023 للمرة السادسة على التوالي، مع تصنيفه رابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، إضافة إلى جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط في 2023، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام التاسع على التوالي.