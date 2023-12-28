وزير الاتصالات يطلع على دور مجموعة stc في دعم الاقتصاد الرقمي

زار المهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والوفد المرافق له مقر حاضنة ومسرعة الأعمال inspireU، التابعة لمجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، حيث كان في استقباله كل من الأمير محمد بن خالد رئيس مجلس إدارة المجموعة، وعليان الوتيد الرئيس التنفيذي للمجموعة، وكبار مسؤولي المجموعة.

خلال الزيارة، اطلع وزير الاتصالات على دور مجموعة stc في تعزيز التكامل مع الشركات المحتضنة، والدور الفاعل الذي تساهم من خلاله inspireU في دعم ريادة الأعمال والابتكار الرقمي والتقنيات الناشئة، حيث انعكس هذا التكامل والدعم على عدد من الشراكات من بينها التعاون بين stc وشركة "شفرة" المحتضنة والذي نتج عنه تجربة نوعية جديدة، والشراكة ما بين شركة "سابري" و sirar by stc في مجال الأمن السيبراني.

كما شهدت الزيارة جولة شاملة تعرّف خلالها على مختلف الشركات الناشئة المحتضنة، والتي تمثل مختلف قطاعات التقنية والابتكار.

وأشاد السواحه بمساهمة stc في دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال inspireU التي احتضنت 110 شركات ناشئة ساهمت في تحقيق المستهدفات الوطنية في تعزيز التحول الرقمي.

وقد اختتمت الزيارة بعرض تقديمي يُبرز إنجازات الشركات المحتضنة وأثرها الإيجابي في النهضة الرقمية للقطاع في المملكة.