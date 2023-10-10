"طيران ناس" يطلق مركز عملياته في المدينة المنورة .. ويكشف عن شبكة وجهاته بدءا من 1 ديسمبر

أعلن طيران ناس، إطلاق سبع وجهات جديدة من مركز عملياته الجديد في مطار المدينة المنورة ابتداء من 1 ديسمبر 2023، وبذلك أصبح طيران ناس يمتلك أربعة مراكز عمليات في مختلف أنحاء المملكة في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

وتشمل الوجهات الجديدة خمس وجهات دولية إلى دبي وعمان وبغداد وإسطنبول وأنقرة، ووجهتين داخلية، من المدينة المنورة إلى أبها وتبوك لتنضم إلى الحالية التي تنطلق من المدينة المنورة إلى الرياض وجدة والدمام والقاهرة، وسترفع هذه الإضافات إجمالي الوجهات التي يشغلها طيران ناس من المدينة المنورة إلى 11 حتى الآن.

وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس "يتزامن إطلاق مركز عملياتنا الجديد مع استلام طائرات حديثة لتعزيز أسطول طيران ناس، نحن ملتزمون بربط المدينة المنورة مع وجهات دولية وداخلية متعددة وتعزيز موقعها على خارطة السفر، لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين والاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية".

وأضاف "سينطلق مركز العمليات الجديد بطائرتين كمرحلة أولى مع خطة لزيادة العمليات، وأعداد الطائرات وإطلاق المزيد من الوجهات لتحقيق استراتيجتنا في ربط العالم بالمملكة التي نهدف من خلالها تحسين تجربة المسافرين برحلات مباشرة إلى وجهات عديدة داخل وخارج السعودية، وهذا سينعكس على توليد العديد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة لأبناء وبنات مملكتنا الحبيبة، وتوطين المزيد من الوظائف في صناعة الطيران".

وبعد موافقة مجلس الإدارة على زيادة طلبيات الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة، يصبح طيران ناس أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، بما يتوافق مع استراتيجية النمو والتوسع التي أطلقها أوائل العام الماضي تحت شعار "نربط العالم بالمملكة".