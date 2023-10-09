118 مليون ريال أرباح "إكسترا" في الربع الثالث بارتفاع 25.5%

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ( تسعة أشهر)

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الإيرادات 1,450.4 1,372.71 5.66 1,749.73 -17.11 إجمالي الربح (الخسارة) 333.1 300.21 10.96 340.02 -2.04 الربح (الخسارة) التشغيلي 132.2 102.88 28.5 95.56 38.34 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 118.2 94.16 25.53 61.67 91.67 إجمالي الدخل الشامل 118.09 94.16 25.41 61.88 90.84 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي





بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% المبيعات/الإيرادات 4,638.28 4,485.1 3.42 إجمالي الربح (الخسارة) 987 911.28 8.31 الربح (الخسارة) التشغيلي 336.5 340.74 -1.24 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 264.3 318.79 -17.09 إجمالي الدخل الشامل 260.71 318.91 -18.25 إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 1,137.87 1,022.4 11.29 ربحية (خسارة) السهم 3.3 3.98 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

بلغ صافي الربح مبلغ وقدره 118.2 مليون ريال مقابل 94.2 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق، حيث ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 5.7 في المائة عن نفس الربع من العام الماضي نتيجة نمو مبيعات قطاع التجزئة وخدمات اكسترا إضافة إلى نمو إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية، ما كان لذلك الاثر في زيادة إجمالي الربح للربع الثالث مقابل نفس الربع من العام السابق بنسبة 11 في المائة، ليسجل إجمالي الربح 333.1 مليون ريال في مقابل 300.2 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق، ما أدى إلى نمو صافي ربح الشركة بنسبة 25.5 في المائة مقابل نفس الربع من العام السابق، بالرغم من تأثر الشركة سلبا بالزيادة في أسعار الإقراض مقابل نفس الربع من العام الماضي بما يقدر بـ 11.3 مليون ريال.