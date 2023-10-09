زيادة رأسمال "ثمار" عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بـ 150 مليون ريال

أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقا لما يلي:

- رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (100,000,000) ريال مقسم الى (10,000,000) سهم عادي.

- رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (250,000,000) ريال مقسم الى (25,000,000) سهم عادي.

- المبلغ الإجمالي للزيادة هو (150,000,000) ريال .

- نسبة زيادة راس المال: (150 % ).

- طريقة زيادة راس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 15,000,000 سهم عادي.

- سبب زيادة رأس المال: لدعم أنشطة الشركة وسداد الدائنين.

- تاريخ الأحقية: في حال موافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.