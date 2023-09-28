شركة أمريكية تطور إطارات دراجات دون هواء

كشفت شركة ناشئة أمريكية عن تطوير إطار دراجة لا يعتمد على ضغط الهواء لتحقق حلم سائقي الدراجات في الحصول على إطار يستمر مدى الحياة ولا يتعرض للانفجار ولا الثقب أثناء القيادة.

وقالت شركة سمارت تاير كومباني الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا إن تصميم إطارها الجديد مستمد من عجلات مركبة استكشاف كوكب المريخ. وبدلا من المطاط يحتوي الإطار "ميتل" على غلاف مصنوع من مادة النينتول. ومادة النينتول عبارة عن سبيكة من النيكل والتيتانيوم قابلة للتمدد مثل المطاط لكنها بقوة التيتانيوم. وبفضل ما يسمى بذاكرة الشكل، فإن الإطار يعود دائما إلى شكله الأصلي بسرعة.

معنى ذلك أنه إذا حدث تشوه في شكل الإطار عند المرور على جسم ذي حواف صلبة على سبيل المثال، فإن الغلاف ينضغط إلى الداخل، بعد تجاوز الجسم يعود إلى شكله الأصلي بسرعة. ونظرا لعدم وجود هواء في داخله، فإنه سيجعل من انفجار الإطار أو فقدانه لضغط الهواء شيئا من الماضي بحسب الشركة المطورة التي حصلت على جائزة الابتكار من معرض سي.إي.إس الدولي للتكنولوجيا في لاس فيجاس.

ولأن تكنولوجيا الفضاء ليست رخيصة، فإن الشركة الأمريكية تحصل على 500 دولار لكل زوج من إطارات ميتل، والتي يفترض أنها مناسبة لأغلب الدراجات المعروفة.

وتوفر الشركة الأمريكية عبوة مسبقة التجميع مع عجلات من الألومنيوم مقابل 1300 دولار أو عجلات من الكربون مقابل 2300 دولار. ويمكن حجز الطلبيات بشكل أولي عبر موقع جمع التبرعات كيكستارتر الذي سيحول العميل إلى موقع سمارت تاير كومباني.

وتتوقع الشركة بدء تسليم الطلبيات للعملاء في يونيو 2024، ولكن وكما هو الحال في حملات موقع كيكستارتر فإنه هناك الكثير من الغموض حول النتيجة النهائية والجودة. وقالت الشركة إنه إذا نجحت الحملة فإنها ستعمل على تطوير إطارات ميتل أوسع للدراجات الكهربائية والدراجات الجبلية.

