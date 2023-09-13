"وول ستريت" تستهل على ارتفاع بعد بيانات أسعار المستهلكين

استهلت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على ارتفاع اليوم بعدما لم تتغير رهانات المتداولين على إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر عقب بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين سجلت أعلى ارتفاع لها منذ أكثر من عام في أغسطس.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 21.29 نقطة، أو 0.06 في المائة، إلى 34667.28 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.75 نقطة، أو 0.02 في المائة، إلى 4462.65 نقطة. كما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 0.06 نقطة، أو 0.00 في المائة، إلى 13773.67 نقطة.