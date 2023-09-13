طرح "جوهرة جبل عمر" في مزاد عقاري

في واحدة من أهم الفرص الاستثمارية على مسافة قريبة من الحرم المكي الشريف، شهدت جدة حفل توقيع شراكة استراتيجية بين شركة جبل عمر للتطوير وشركة إسناد العقارية لإطلاق "جوهرة جبل عمر" التي تعد من أهم الفرص الاستثمارية القادمة التي تطرحها جبل عمر عبر البيع بالمزاد العلني، وتتكون الفرصة من قطعتي أرض تقدر مساحة الجوهرة الأولى كما تم تسميتها، بـ 5,649.10 متر مربع وتبلغ مساحة الجوهرة الثانية، 7,503.37 متر مربع.

وقال خالد العمودي الرئيس التنفيذي لـ "جبل عمر"، إن جوهرة جبل عمر تقع ضمن المرحلة السادسة، بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، والتي يمكن الوصول اليها سيرا على الأقدام عبر ممرات المشاة التي تربط مشروع جبل عمر بساحات المسجد الحرام، كما أن المشروع تتوافر فيه خدمات البنية التحتية والمرافق العامة وغيرها.

وأضاف "تسعى الشركة لفتح آفاق جديدة أمام المطورين العقاريين لتطوير مشاريع نوعية وتمكينهم على اقتناص الفرص الاستثمارية، حيث تستند استراتيجيتنا الحالية على تعزيز القيمة، لاستكمال مسيرة النمو بكل ثبات وعزيمة لتنفيذ خططنا ومشاريعنا الطموحة التي من شأنها تعزيز أداء الشركة، بزيادة الطاقة الاستيعابية من الحجاج والمعتمرين لتصل إلى 30 مليون زائر وتطوير المناطق المطلة على الحرم المكي، مع تقديم أفضل الخدمات التي ترتقي بقدسية المكان والمكانة وفق أعلى المعايير العالمية لخدمة ضيوف الرحمن وأداء فرائضهم بيسر وسهولة وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، التي تلبي احتياج الزوار والمقيمين وترتقي بالخدمات المقدمة في المنطقة المركزية.

من جهة أخرى قال المهندس محمد بابحر الرئيس التنفيذي لـ "إسناد العقارية"، إن جوهرة جبل عمر، واحدة من الفرص الاستثمارية الواعدة نظرا لأهمية موقعها الحيوي، وتعد فرصة ذات قيمة مستديمة ومتنامية العوائد الاستثمارية ولندرة الأراضي في المنطقة المركزية، حيث يمكن الاستثمار فيها ببناء برجين شاهقين في كل أرض تصل ارتفاعاتهم إلى 35 و 40 دورا، ما يمكن كبار المستثمرين ورجال الأعمال من الاستثمار في تشييد الفنادق العالمية والأبراج السكنية والفندقية والمجمعات التجارية في أطهر بقاع الأرض.

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