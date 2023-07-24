شركة The Family Office تطرح صناديق الأسهم الخاصة بدءا من 50 ألف دولار

وسعت شركة "The Family Office" لإدارة الثروات في دول الخليج، حلولها الاستثمارية لتشمل الصناديق الموضوعية للأسهم الخاصة التي ستتاح للمستثمرين المحترفين بدءا من 50 ألف دولار.

وكجزء من استراتيجية رقمنة الاستثمارات وإتاحة الوصول لها، ستطلق صناديق عدة يتطرق كل منها إلى موضوع واعد في الأسهم الخاصة، ما يسمح للمستثمرين بتنويع محافظهم وتحسين عوائدهم.

وتقدم الصناديق المطلقة حديثا حلولا سريعة ومناسبة للاستثمارات الخاصة بلمسة زر، مع خفض الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار،ـ وتنشأ الصناديق إلى جانب كبار مديري الأصول العالميين، كما تخضع لفحص دقيق لتقليل المخاطر وتحسين العوائد.

وقال عبد المحسن العمران، مؤسس The Family Office ورئيسها التنفيذي "تستكمل صناديقنا الجديدة للأسهم الخاصة التزامنا بالحفاظ على الثروات وتنميتها في دول الخليج، جعلنا الاستثمار في هذه الصناديق عملية سهلة وبلمسة زر عبر استخدام المنصة الرقمية لـ The Family Office".

ثمة 3 خيارات استثمارية أمام المستثمرين:

اختيار فرص وصناديق فردية للاستثمار فيها.

الاستثمار في 1 من 4 برامج استثمارية صممت لتلبية احتياجات مختلف المستثمرين.

طلب الإرشادات من المستشارين الماليين لبناء محفظة منوعة ومصممة حسب الطلب.

وفي مايو 2022، أطلقت The Family Office منصتها الرقمية لإدارة الثروات التي تتيح للمستثمرين وضع خطط مالية وتقييم قابليتهم للمخاطر والوصول إلى فرص عالمية حصرية في الأسواق الخاصة بالشراكة مع مديري أصول عالميي المستوى وتلقي اقتراح لتخصيص الأصول ثم بناء محفظتهم وتصوّر أدائها لمدة عشرة أعوام، كل هذا في غضون 10 دقائق، وتعد هذه المنصة الجديدة امتدادا طبيعيا لرحلة التحول الرقمي التي بدأتها الشركة في 2020 بإطلاق تطبيقها للعملاء.

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