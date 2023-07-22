«نور السعودية» يجري 34 عملية قلب مفتوح في المكلا اليمنية

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامج نبض السعودية التطوعي السابع لأمراض وجراحات القلب في مدينة المكلا في محافظة حضرموت، والذي شارك فيه 17 متطوعا. وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بداية البرنامج 34 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح. ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للقطاع الطبي في اليمن. وفي إطار المساعدات الإنسانية، التي تقدمها المملكة للتخفيف من معاناة المحتاجين في السودان، وزع مركز الملك سلمان أمس، خمسة أطنان و355 كيلوجراما من السلال الغذائية في مدينة القضارف، استفاد منها 1076 فردا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لعام 2023.

وواصل مركز الملك سلمان توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في باكستان، ووزعت أمس 2398 سلة غذائية في منطقة صحبت بور ومنطقة أسطى محمد بإقليم بلوشستان ومنطقة راجكال بإقليم خيبر بختونخوا، استفاد منها 16786 فردا من الفئات الأكثر ضعفا والأشد احتياجا في المناطق المتضررة بالفيضانات.

كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين. وراجع العيادات 698 مستفيدا خلال شهر يونيو الماضي.

وواصل مركز الملك سلمان تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وجرى خلال يونيو الماضي ضخ 1.89 مليون لتر من مياه الشرب و1.89 مليون لتر من مياه الاستخدام، يستفيد منها 9800 فرد.