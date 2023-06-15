مجموعة stc ترفع جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1444

أعلنت مجموعة "stc"، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، جاهزيتها الكاملة على المستويات التقنية والبشرية واللوجستية لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج لعام 1444.

وتفقد المهندس عبدالله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وعدد من المسؤولين خلال جولة ميدانية مركز أعمال الحج ومركز الإسناد والدعم الفني بمنطقة مكة المكرمة. ورافقهم خلال الزيارة المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc وعدد من التنفيذيين والمسؤولين من المجموعة.

واطلع الوفد على جاهزية الحلول الرقمية وشبكة stc والخدمات التي تقدمها المجموعة لضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة، حيث عززت stc شبكتها بزيادة 108 مواقع تدعم شبكة الجيل الخامس، لتصل بذلك إلى 1084 موقعا. كما خصصت المجموعة 248 موقعا لشبكة الجيل الخامس، إضافة إلى زيادة مواقع التغطية الداخلية (IBS) إلى أكثر من 300 موقع، ونشر 1964 نقطة اتصال لشبكات الواي فاي في 177 موقعا. كما قامت المجموعة بتأمين 70 عربة متحركة لتعزيز سعة الباقات وتوسيع التغطية، مع تخصيص 140 موقعا لشبكة الاتصالات الحرجة (تيترا)، التي تخدم القطاعات الحيوية. ومن المقرر تحويل حركة المرور الدولية على بروتوكولات الإنترنت (IP) بنسبة 100 في المائة، مع طاقة استيعابية للمقاسم الدولية تسمح بمرور 150 ألف مكالمة فعلية في وقت واحد.

وضمن استعداداتها لموسم الحج، خصصت stc فريقا يزيد عدد أفراده عن 1000 شخص من مختلف المجالات، إلى جانب 50 فريقا فنيا إضافيا للتدخل في حالات الطوارئ. وقامت المجموعة كذلك بتهيئة 34 مركز صيانة موزع في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، ووضعت نحو 200 عربة ودراجة نارية لضمان سرعة الوصول إلى موقع العطل.

وتأتي هذه الزيارة ضمن استعدادات stc لضمان جاهزية خدمات الاتصال والحلول الرقمية التي تقدمها لضيوف الرحمن، وذلك بهدف توفير تجربة مميزة لهم، إلى جانب ضمان استمرارية الخدمات وموثوقيتها ونجاحها.