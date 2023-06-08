ألمانيا تحذر من إضعاف منطقة شينجن حال إخفاق إصلاح نظام اللجوء

حذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من إضعاف منطقة شينجن، إذا فشل اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المنتظر اليوم.

وقالت فيزر اليوم لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه أر دي): "أتخوف من أنه إذا لم نتوصل لنظام لجوء مشترك، سنعود حينئذ للنعرة القومية".

وحذرت من أنه من المحتمل ألا تكون منطقة شينجن بحدود مفتوحة متاحة بعد ذلك، وأوضحت أنه لهذا السبب يمثل التوصل لاتفاق في مسألة اللاجئين تسوية جيدة بالنسبة لألمانيا.

يشار إلى أنه من المقرر القيام بمحاولة جديدة خلال اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي المنتظر اليوم في لوكسمبورج لأجل تمهيد الطريق لإدخال إصلاح كبير لنظام اللجوء الأوروبي.

وردا على سؤال عما إذا كانت الوزيرة الألمانية ستوافق على تسوية، إذا تم استثناء الأطفال من الفحوصات الأولية على الحدود، قالت فيزر إنه لا يمكنها تحديد ذلك حاليا، وتابعت: "وسأكافح لأجل موقفنا حتى النهاية"، موضحة أن الحكومة الاتحادية تكافح لأجل استبعاد الأطفال من الإجراءات الأولية التي يتم اتخاذها على الحدود مع طالبي اللجوء.

وتابعت فيزر: "يمكن لألمانيا أيضا مواصلة الكفاح لأجل ذلك بعد اليوم"، وأضافت أن لديها أملا في أن يعمل البرلمان الأوروبي لأجل حقوق الطفل.