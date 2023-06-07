ولي العهد يبحث مع الرئيس الروسي سبل تطوير التعاون والعلاقات الثنائية

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا، اليوم، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

