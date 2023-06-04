بيان سعودي أمريكي: أطراف النزاع السودانية لا زالت في جدة رغم تعليق المحادثات

صدر عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية البيان التالي: ما زال وفدي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريعة موجودين في جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام ( 3 يونيو الجاري).

والسعودية وأمريكا حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة.

إن الميسرين على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، ويذكرأن الطرفين بأنه يجب عليهما تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة (11 مايو) للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

ونود التأكيد على أن الرياض وواشنطن متمسكتان بالتزامهما تجاه شعب السودان، كما تدعوان الطرفين إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكل فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية.