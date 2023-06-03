أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لولاية ثالثة في تركيا

أدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثالثة، متعهدا بالعمل بدون تحيز بعد فوزه في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية تنظم لأول مرة.

وقال إردوغان "بصفتي رئيسًا، أقسم ... بأن أعمل بكل ما أوتيت من عزم لحماية وجود الدولة واستقلالها ... وللوفاء بواجبي بحيادية".