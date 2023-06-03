تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية مع هطول أمطار غزيرة في اليابان

هطلت أمطار غزيرة على العاصمة اليابانية طوكيو والمناطق المجاورة اليوم السبت، حيث حذرت وكالة الأرصاد الجوية من خطر حدوث انهيارات أرضية وفيضانات الأنهار في شرق البلاد، وذلك بعد وفاة رجل وإصدار أوامر إخلاء في أجزاء أخرى من البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وترجع الظروف الجوية القاسية بسبب الإعصار ماوار الذي يمر حاليا بجنوب البلاد بالقرب من جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن كثافة الأمطار في منطقة كانتو وسط العاصمة، بلغت 47.5 مليمترا في ساعة واحدة في فوناباشي بمقاطعة تشيبا، و45 مليمترا في منطقة "نيريما وارد" بطوكيو، صباح اليوم السبت. ومن المتوقع أن يتم تخفيض تصنيف الإعصار إلى إعصار لا مداري في وقت لاحق اليوم بعد تحركه شرقا قبالة جزيرة هونشو.