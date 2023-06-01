الصين: سنستهدف المعلومات المضللة التي تضر قطاع الأعمال

أشارت الجهة الرقابية على الأمن الالكتروني في الصين إلى الحاجة لتحسين بيئة الانترنت بالنسبة للشركات والعاملين بقطاع الأعمال، في محاولة لاستعادة استقرار سلاسل التوريد،

وضمان الأمن الصناعي للبلاد وتعزيز اقتصادها، حسبما جاء في بيان حكومي اليوم الخميس.

وبحسب "بلومبرج" أبلغت إدارة الفضاء الالكتروني الصينية بعض المسؤولين التنفيذيين بالشركات خلال ندوة أنها ستستهدف المعلومات غير الصحيحة المنشورة عبر الانترنت والتي تتعلق بالشركات والعاملين بقطاع الأعمال، وجعل الأمر أكثر يسرا لهم للإبلاغ عنها.

وتكثف الصين جهودها من أجل تطهير الانترنت من الأخبار الكاذبة ومن الشائعات، إذ أغلقت في أبريل أكثر من 100 ألف حساب الكتروني أساءت تمثيل مقدمي الأخبار والوكالات الإعلامية.