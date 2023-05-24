استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية .. كيف؟ «3 من 3»

يبحث المستثمرون من القطاع الخاص عن فرص استثمار في الأسواق الصاعدة يمكن تمويلها من البنوك. ويتمثل التحدي في الحصول على هذه الأموال لتحقيق الهدف المنشود. هنا يأتي دور مجموعة البنك الدولي التي لا تدخر وسعا في التعاون مع الدول المتعاملة معها لتعبئة مزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، والاستفادة من الموارد الخاصة والعامة.

وهناك عديد من الأدوات التي تستخدمها مجموعة البنك الدولي لوضع خطة لزيادة حجم رؤوس الأموال الخاصة التي تتدفق إلى الدول النامية.

وتحدد مجموعة البنك الدولي الحواجز التي تحول دون استثمارات القطاع الخاص وتعالجها من خلال إنشاء مؤسسات قوية، وتهيئة بيئة أعمال داعمة، وتوفير تمويل مبتكر، بما في ذلك الحد من المخاطر، وتقديم ضمانات لتعزيز ثقة المستثمرين بهدف تعبئة رأس المال الخاص.

ويشمل نهج مجموعة البنك الدولي متعدد الأوجه تعظيم الاستفادة من التمويل الميسر للمساعدة على تهيئة الأسواق في بعض قطاعات البنية التحتية المحددة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتوفير الأموال للحكومات لتمويل مساهماتها في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن خلال المساعدة الفنية والقروض التي يقدمها البنك الدولي لأغراض سياسات التنمية، يدعم البنك الإصلاحات على مستوى السياسات التي تمكن رأس المال الخاص من خلال تحديد المعوقات التي تحول دون الاستثمار ومعالجتها، مع تعزيز البيئات الداعمة، ولا سيما فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية وعلى مستوى المؤسسات المعنية.

ويساعد البنك الدولي على إنشاء أطر داعمة ومراعية للمناخ في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعداد مجموعة مشاريع ذات جدوى في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمارات الرأسمالية من خلال تنظيم المشاريع التي يمكن تمويلها من خلال البنوك.

وفي بعض الحالات، يقدم البنك الدولي التمويل للحكومات لسد الفجوات الخاصة بتحقيق مستويات الجدوى بغية تحسين القدرة على تحمل التكاليف، وضمان تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الفاعلة التي يمكن تمويلها من خلال البنوك وضمان تأصيل الأطر الأساسية. وعلاوة على ذلك، يقوم البنك الدولي بإنشاء حلقات وصل لرأس المال الخاص من خلال إيجاد سوق لفرص تمويل مشاريع البنية التحتية ذات التصنيف الاستثماري التي ستتيح للمؤسسات الاستثمارية مزيدا من سبل الوصول والنفاذ إلى الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وتضمن المساندة المبتكرة والشاملة المقدمة من البنك الدولي أن كل دولار ينفق في استثمارات البنية التحتية يدعم المشاريع عالية الجودة والمستدامة التي تعظم القيمة للمواطنين والاقتصاد والبيئة.

وللتمويل المقدم من القطاع الخاص قدرة حقيقية على إعادة تشكيل مشهد البنية التحتية العالمية والتأثير في تحول مجال الطاقة. وتستخدم مجموعة البنك الدولي جميع الأدوات الممكنة، وتعمل مع الشركاء لتحقيق ذلك.