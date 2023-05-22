استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية .. كيف؟ «2 من 3»

هنا لا بد أن نشير إلى أنه قد بلغت ارتباطات القطاع الخاص لمشاريع البنية التحتية 91.7 مليار دولار في 263 مشروعا في 2022، بزيادة قدرها 23 في المائة على 2021. وهذا هو العام الثاني على التوالي من الزيادة في أعقاب الجائحة في 2020، عندما انخفضت استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية 52 في المائة، وتجاوزت مستويات الاستثمار في 2022 المتوسط السابق على مدى خمسة أعوام بنسبة 4 في المائة. واستمر قطاع النقل في قيادة التعافي المستدام في 2022، متجاوزا القطاعات الأخرى بدرجة كبيرة. وبلغت استثمارات القطاع الخاص في 85 مشروعا للبنية التحتية ما قيمته 66.2 مليار دولار، وهو ما شكل 68 في المائة من إجمالي استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في 2022. ويمكن تفسير هذه الزيادة بزيادة الاستثمارات في مشاريع الطرق التي كانت لأعوام أكبر قطاع فرعي في الارتباطات المقدمة لقطاع النقل.

كما حقق قطاع الطاقة نسبة كبيرة من مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في 2022، بزيادة قدرها 21 في المائة وإجمالي بلغ 25.9 مليار دولار.

ومقارنة بـ2021، زادت الارتباطات المقدمة من القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، 16 و17 في المائة على التوالي. وتدفق إلى منطقة جنوب آسيا استثمارات كبيرة بقيمة 13.9 مليار دولار من القطاع الخاص في 2022، وهو أعلى مستوى من الاستثمارات في الأعوام العشرة الماضية، وأكثر من 15 في المائة من إجمالي الارتباطات.

وعلى الرغم من هذا الإنفاق والعلامات المستمرة الدالة على التعافي، فإن مستويات الاستثمار وعدد المشاريع ببساطة ليست كافية، وهي متفاوتة فيما بين المناطق والدول. ولم نلاحظ سوى 263 مشروعا في 2022، مقابل 380 مشروعا قبل الجائحة. ويتركز 75 في المائة من الاستثمارات في خمس دول: الصين والبرازيل والهند وإندونيسيا وفيتنام التي استحوذت مجتمعة على 68.3 مليار دولار.

وشهدت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى أدنى معدل ارتباطات مقدمة للاستثمار من القطاع الخاص في العقد الماضي. ويرجع السبب في هذا التراجع في الأساس إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث لم يذكر أي بلد منهما أي مشاركة للقطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية لأول مرة منذ خمسة أعوام. وشهدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أيضا انخفاض 15 في المائة في الاستثمارات مقارنة بمتوسط الأعوام الخمسة الماضية... يتبع.