الأسهم اليابانية ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 33 عاما

ارتفع مؤشر نيكي الياباني اليوم إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 1990، خلال ما يعرف بعصر "الفقاعة" الاقتصادية في البلاد، مدفوعا بمجموعة من العوامل الإيجابية مثل الأرباح القوية والاقتصاد الذي يظهر علامات على الانتعاش وتفاؤل بشأن محادثات سقف الديون الأمريكي.

وقفز المؤشر نيكي إلى 30924.57 نقطة قبل أن ينهي الجلسة مرتفعا 0.77 % عند 30808.35 نقطة، في سابع جلسة على التوالي من الصعود.

وواصل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعه مسجلا 2171.37 نقطة، قبل أن يتراجع منهيا الجلسة بمكاسب 0.18 % عند 2161.69.

وجاء ارتفاع الأسهم اليابانية مدعوما بموسم أرباح قوي بوجه عام، وضعف الين الذي عززته توقعات مواصلة بنك اليابان المركزي التحفيز لفترة أطول، فضلا عن الاقتصاد الذي بدأت علامات الانتعاش ما بعد جائحة كوفيد تظهر عليه بحسب رويترز.

واستمد المؤشر نيكي خلال صعوده إلى ذروة 33 عاما الزخم من التفاؤل المتزايد حيال توصل المشرعين الأمريكيين إلى اتفاق بخصوص سقف الدين وتجنب تخلف كارثي عن السداد.

