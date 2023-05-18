الأزمة الاقتصادية والسياسة النقدية «1من 3»

الجائحة والحرب وضعتا البنوك المركزية على مستوى العالم أمام تحديات جديدة في الأعوام المقبلة، فالطفرة التضخمية العالمية التي أنهت بشكل مفاجئ عقودا من الزيادات المعتدلة في الأسعار جاءت في خضم التقاء أزمتين فريدتين، الجائحة العالمية والحرب في أوكرانيا. والآن، يجب أن يتساءل الاقتصاديون، ما الدروس التي يقدمها هذا العصر للسياسة النقدية؟ يمكننا أن نبدأ بالدروس المستفادة من الجائحة والحرب فيما يتصل بالسياسة النقدية، حتى إذا عاد العالم في نهاية المطاف إلى بيئة تتسم بأسعار الفائدة المنخفضة والتضخم المنخفض. لقد أغفل معظم الاقتصاديين الطفرة التضخمية، وعلينا أن نفهم لماذا وكيف يتعين تغيير السياسة النقدية في المستقبل.

غير أن بعض آثار الأزمات ـ التضخم المرتفع، وانقطاعات سلاسل الإمداد، وزيادة الحواجز التجارية ـ قد تستمر لفترة أطول أو تشتد حدة. وقد يشكل ذلك تحديا أمام الاستقرار الاقتصادي الكلي في جميع أنحاء العالم، خاصة في الأسواق الصاعدة. فكيف يمكننا تجنب ذلك؟

وبشأن مراعاة الطفرة التضخمية فقد كان الارتفاع الحاد في الأسعار مفاجأة من منظور أطر سياسات ما قبل الأزمة، خاصة بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة. وأشارت الأدلة التجريبية إلى أن التضخم لم يرتفع إلا بمقدار ضئيل عندما انخفضت البطالة، بما يتسق مع منحنى فيليبس المسطح للغاية. وقد تعززت هذه الأدلة من خلال تجربة التضخم التي كانت سائدة قبل الجائحة والتي ظلت فاترة حتى مع تراجع البطالة إلى مستويات منخفضة للغاية نتيجة التنشيط النقدي.

غير أن هذه النماذج التي تستند إلى منحنى فيليبس منخفض الميل لم تكن فاعلة في تفسير طفرة الأسعار المرتبطة بالجائحة. وكان هناك قصور شديد في معظم تنبؤات التضخم القائمة على هذه النماذج، بما في ذلك النموذج الذي نستخدمه في صندوق النقد الدولي.

ورغم أن التضخم المرتفع يعكس جزئيا تطورات غير معتادة، فمن المرجح أن تعكس بعض أخطاء التنبؤ سوء فهمنا لمنحنى فيليبس وجانب العرض في الاقتصاد.

وفي حين أن منحنى فيليبس القياسي يربط التضخم بفجوة البطالة، ربما أسهم التعافي السريع في التوظيف بدور كبير في دفع التضخم، ما يكسب "تأثيرات السرعة" أهمية أكبر مما كان يعتقد في السابق. وقد تكون هناك أيضا علاقات غير خطية مهمة في ميل منحنى فيليبس، حيث تصبح ضغوط الأسعار والأجور الناتجة عن انخفاض البطالة أكثر حدة عندما يكون الاقتصاد نشطا مقارنة بما تكون عليه عندما يكون دون مستوى التشغيل الكامل. وأخيرا فإن الارتفاع الحاد في تضخم أسعار السلع أثناء التعافي ـ عندما أدت القيود على الخدمات سواء على جانب العرض أو جانب الطلب إلى تركز الدفعات التنشيطية الضخمة على السلع ـ يشير إلى أهمية قصور الطاقة الإنتاجية على مستوى القطاعات وكذلك على المستوى الكلي.

مخاطر التضخم الناجمة عن تنشيط الاقتصاد قد تكون أكبر بكثير مما كنا نعتقد في السابق.

وبشأن دروس السياسة النقدية فإن أحد انعكاسات هذه الرؤى المتعمقة هو أننا بحاجة إلى نماذج أفضل للعرض الكلي تعكس الدروس المستفادة من الجائحة. فعلى سبيل المثال، سيساعد ذلك على زيادة تطوير النماذج القطاعية التي تميز بين السلع والخدمات وتتضمن قصور الطاقة الإنتاجية في القطاعات للمساعدة على مراعاة تأثيرات السرعة والعلاقات غير الخطية على المستويين القطاعي والكلي. لكن ينبغي لنا أيضا إعادة النظر في وصفات السياسات التي كانت شائعة قبل الجائحة وكانت تستند إلى منحنى فيليبس المسطح.

وقضت إحدى هذه الوصفات بأن البطالة التي تقل كثيرا عن معدلها الطبيعي مقبولة، بل مرغوبة. وبدا أن تنشيط الاقتصاد كان يعمل لمصلحة الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى قبل الجائحة. وتراجعت البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بما في ذلك بين الفئات المحرومة من العمال، بينما ظل التضخم دون المستوى المستهدف. لكن مخاطر التضخم الناجمة عن تنشيط الاقتصاد قد تكون أكبر بكثير مما كنا نعتقد في السابق... يتبع.