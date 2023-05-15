جنسية الطائرة

الطائرة مثل معظم الاختراعات العظيمة لم تظهر فجأة، بل من خلال إضافات تقنية تراكمت عبر القرون. لا تملك جنسية واحدة لأنها ظهرت بفضل مخترعين ينتمون إلى ثقافات وجنسيات مختلفة وحـدها حلم الطيران وتقليد الطيور.. فالطائرة حـلم قديم راود الإنسان منذ بدء الخليقة، وحسد عليه الطيور والفراشات. ورغم ثـقتي بوجود محاولات مجهولة للطيران "قبل التاريخ المعروف للإنسان"، نعرف أن المخترع الأندلسي عباس بن فرناس جرب عديدا من الأجنحة المنزلقة خارج قرطبة قبل أن يسقط ويتوفـى 274هـ. وفي حال غيرت الموقع والجنسية واسم المخترع ستكتشف أن جميع الشعوب تملك قصة مشابهة لابن فرناس من الهند والصين، إلى تركيا واليونان والقرى الجبلية في اسكتلندا ونـيـبال...!

غـير أن معظم المؤرخين يتجاهلون العمق التاريخي والجغرافي للاختراعات العظيمة، فـمعظمهم مثلا يعيد اختراع الطائرة للأخوين رايت اللذين حـلقا بطائرة آلية "1903" على شاطئ كيتيهوك في كارولاينا الشمالية. لكن الحقيقة هي أن الأخوين رايت أضافا فقط اللمسة الأخيرة للطائرة بـتزويدها بمروحة تسحبها في الهواء.

وكان الأخوان "أورفيل رايت، وويلبر رايت" يملكان ورشة لتصليح الدراجات حين سمعا بنجاحات المخترع الألماني أوتوليلنتال الذي استطاع التحليق بطائرات شراعية لمسافات طويلة. استحوذت عليهما الفكرة فـفكرا في تزويد الطائرة الشراعية بمحرك يدفعها في الهواء. وبعد أربعة أعوام من التجارب صنعا طائرة بمحرك، قطعت في المحاولة الأولى 37 مترا، وفي الثانية 260 مترا!

وبمجرد انتشار الخبر قـللت دول كثيرة من الإنجاز وأعادت الفضل إلى مخترعيها.. فالفرنسيون مثلا ينسبون اختراع الطائرة إلى الفرنسي كليمونادر، الذي حـلق -بحسب المصادر الفرنسية- بـطائرة بخارية 1890. أما البرازيليون، فينسبون الفضل إلى ألبرتوسانتوس، الذي أطلق قبل الأخوين رايت طائرات ذاتية الدفع. أما الألمان، فيستخفون بطائرة رايت ويرونها تقليدا لطائرات أوتوليلينتال قبل تزويدها بمحرك.. أما البريطانيون، فيؤكدون أن فكرة الطائرة الحديثة تعود إلى جورجس كيلي، الذي اخترع عناصر التحكم التقليدية "كالذيل والجنيحات ودفة التحكم" في مطلع القرن الـ19!

أنا شخصيا لا أهـتم بالتنافس القومي في مجال العـلوم والاختراعات العظيمة. أؤمـن بأن "الإنجازات العلمية" أعظم من أن ترتبط بجنسية أو قومية أو حدود جغرافية، فضلا عن ربطها بانتماءات دينية وأيديولوجية. من السخيف فعلا أن نتساءل عن "جنسية الطائرة" لكونها حلما بشريا عريقا أسهم في صنعه مخترعون ينتمون إلى شعوب وثقافات وعصور مختلفة.

ما يحز في نفسي فقط، أنه بعد سقوط "ابن فرناس"، اكتشف الغرب أن الطيران ممكن، في حين اختلف العرب.. هـل كانت وفاته انتحارا، أم قضاء وقـدرا؟!