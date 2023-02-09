أكبر صندوق سيادي في العالم ينسحب من مجموعة أداني

انسحب صندوق الثروة السيادي النرويجي وهو الأكبر في العالم بأصول تبلغ قيمتها 1.262 تريليون يورو، بشكل كامل من مجموعة الهندي أداني المتهم بالاحتيال والتلاعب بالأسعار، كما أعلن مسؤول اليوم.

وبحسب "الفرنسية"، قال كريستوفر رايت رئيس مراقبة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة في الصندوق الذي كان في نهاية 2022 يملك أسهما بقيمة نحو 200 مليون دولار في ثلاث شركات تابعة للمجموعة العملاقة "لم يعد لدينا أي تعامل" مع أداني.

وكانت المجموعة التي يملكها جوتام أداني خسرت أكثر من 120 مليار دولار أي نحو نصف قيمتها، منذ نشرت مؤسسة "هيندنبرج ريسرتش" في 24 يناير اتهامات بعمليات احتيال محاسبية.