ساب ينظم لقاء تعزيز الفرص الاستثمارية بين السعودية وهونغ وكونغ 

استضاف البنك السعودي البريطاني (ساب) وفد أعمال رفيع المستوى برئاسة السيد جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الذي يزور المملكة العربية السعودية لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من الجوانب الاستثمارية والتجارية والتنموية.

وضم الوفد عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين بتعزيز مجالات التنمية الاقتصادية والتجارية يتقدمهم الدكتور بيتر لام ، رئيس مجلس تنمية التجارة في هونج كونج، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال وقادة الشركات الكبيرة، والمؤثرين في مجالات التنمية الاقتصادية لدى هونغ كونغ.

هذا وقد نظم ساب لقاء جمع أعضاء الوفد الضيف مع مجموعة من صناع القرار والمسؤولين في المؤسسات الحكومية وقادة الشركات الكبرى ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية. وتخلل اللقاء العديد من حلقات النقاش الدائر بين الطرفين وتبادل المعلومات والخبرات بهدف تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المعززة لخطط التنمية الاقتصادية في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري.

ويشكل هذا اللقاء دور مهم في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، ففي الوقت الذي تسعى فيه هونغ كونغ لدعم تطورها الاستراتيجي باعتبارها مركزاً تجارياً هاماً، فإنه يعد فرصة محفزة لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو دعم التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية من اجل تحول الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام.

وقال الدكتور بيتر لام، رئيس مجلس تنمية التجارة في هونج كونج: "بينما تواجه العديد من الدول في جميع أنحاء العالم تحديات تغير المناخ والحروب والتضخم، يبحث الكثيرون عن أسواق وتكنولوجيا جديدة للنمو والازدهار. ونحن في هونغ كونغ متحمسون للإستفادة من العلاقة المتينة بين المملكة العربية السعودية وبر الصين الرئيسي حول مبادرة الحزام والطريق، والذي تسجل عامها العاشر هذا العام، بالاضافة الى الاستفادة من خطط التنمية الوطنية طويلة الأمد للبلدين، مثل الخطة الخمسية الرابعة عشرة للبر الرئيسي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما نرى أن زيارة الشرق الأوسط هي الخطوة الأولى والطريقة الأفضل للاستماع مباشرة من الخبراء في المجال وتبادل الأفكار ومناقشة أوجه التعاون بين شركات المملكة العربية السعودية وهونغ كونغ".

وعلق السيد توني كريبس ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ساب في كلمة القاها خلال اللقاء: "إن موقع هونج كونج الحيوي كمركز مالي يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيات منطقة الخليج الكبرى والحزام والطريق في الصين يجعلها لاعبًا رئيسيًا في البناء السريع للعلاقات التجارية مع المملكة. نظرًا لأننا نرحب بالاهتمام المتزايد باقتصادنا المحلي سريع النمو ، فإننا فخورون باختيارنا لإبلاغ هذا الوفد المتميز بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة في المملكة العربية السعودية وكيف تؤثر على الأعمال التجارية. يتمتع ساب مع شريكنا الاستراتيجي HSBC ، بوضع مثالي لدعم التجارة الداخلية والخارجية والاستثمار بين هؤلاء الشركاء المهمين ".

