الأربعاء «الونيس»

الأربعاء له تاريخ حافل في وجداني، فأولا هو كان خميس جيلنا في جميع مراحل الدراسة وأعوام من بداية العمل، وكلمة خميس هي مصغر كلمة الخامس، باعتباره خامس أيام الأسبوع، وبالنسبة إلينا كان أسبوعنا يبدأ السبت فيصح اعتباره خميسنا.

اسم الخميس قبل الإسلام، وكما ورد في أشعار العرب، هو "مؤنس" وبالفعل كان الأربعاء كخامس أيام أسبوعي مؤنسا، بدأ يتشكل هذا الأنس في طفولتي مع مجلة "ماجد" للأطفال التي كانت تصدر كل أربعاء وظلت كذلك لأربعة عقود تقريبا قبل أن تتحول إلى شهرية.

مع المرحلة الثانوية كان أنس الأربعاء يتمثل في مجلة "اليمامة"، التي احتضنت آنذاك بعض بداياتي الكتابية في صفحتي "قلم وحبر" الشهيرة، ولتصبح فيما بعد محطتي الصحافية الثانية، وزاد هذا الأنس بمعرفة وزمالة ثم صداقة كثير من الرموز الصحافية والإبداعية منهم الأعزاء إدريس الدريس وعبدالعزيز السويد وعبدالرحمن المنصور رئيس تحرير جريدتنا "الاقتصادية".

الأربعاء الماضي استعدت علاقتي وأنسي بهذا اليوم فقد كان مليئا بالجمال والأخبار المهمة الماتعة وأولها نشر قرارات مجلس الوزراء التي كان أهمها بالنسبة إلي تسمية 2023 "عام الشعر العربي" تعميقا للاعتزاز بالتراث والإبداع وتأصيلا لدور الجزيرة العربية وطنا لثقافة العرب وإنجازهم الحضاري.

الشعر إجمالا يعمق التفاعل والإدراك الروحي والعقلي للجمال، جمال العبارة، والصورة، وتمثلات الحالة الشعرية، والغوص في غواية إبداعية تفعل أحيانا في النفوس فعلا لا يمكن وصفه رغم الإحساس بكنهه.

الشعر العربي خصوصا يعني لي محاولة مستمرة ودائبة استمرت لآلاف الأعوام لوصف الجمال أو محاولة فهمـه وتفسيره أو الاقتراب منه بطرائق متنوعة حتى لو لم يكن في وصف حبيبة اقتربت أو رحلت، أو طبيعة أخذت لب الواقف عليها، فهو يصف الناس والأحداث سواء كان يمدحهم أو يذمهم بعبارات جميلة حتى لو كانت قاسية، وما أكثر القسوة في الجمال.

مهما نثرت فلن أوفي الشعر العربي حقه، وأتمنى أن أوفي ملكنا وولي عهده الأمين الشكر على هذه البادرة الثالثة والمهمة في تسمية الأعوام بعد عام الحرف العربي وعام القهوة العربية، فهما ينتصران لثقافتنا وذائقتنا بهذه القرارات.

الأربعاء نفسه كان أنيسا بخبر فوز بلادنا باستضافة كأس آسيا، وكان ليله حكاية أخرى لا توفيها الكتابة مع ليلة الوفاء لصوت الأرض الفنان الكبير طلال مداح الذي معظم أغانيه مليئة بالعذوبة وكل واحدة يمكن القول عنها "لو لم يغن غيرها لكفته" لكنني سأختار منها أغنية "ليلة تمرين".