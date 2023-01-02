نمو مضاعف لطيران ناس في الأداء والتشغيل خلال 2022 .. بلغ أسطوله 43 طائرة

حقق طيران ناس، نموا مضاعفا في أرقام الأداء والتشغيل خلال 2022 مقارنة بـ2021، مسجلا زيادة 91 في المائة في أعداد الركاب، حيث ارتفع عدد المسافرين على رحلاته إلى 8.7 مليون مسافر خلال 2022، فيما بلغ عدد الرحلات 66 ألف رحلة، بزيادة 45 في المائة، كما نمت السعة المقعدية 46 في المائة. وفي حين دشن 16 وجهة جديدة و 30 خط سير جديد في 2022، نما حجم أسطوله ليبلغ 43 طائرة.

وقال بندر المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "طيران ناس" : نسب النمو تعكس التزام الشركة بمواصلة التوسع تحت شعار نربط العالم بالمملكة، وتعزيزا لمكانتها ضمن أفضل عشرة خطوط طيران في العالم من فئتها، كما نؤكد المضي قدما في خطتنا الاستراتيجية مع استلام ثماني طائرات جديدة إيرباص A320neo، وانضمام طائرتين إيرباص A330، لخدمة ضيوف الرحمن والتوسع في أسواق جديدة، إضافة للموافقة على زيادة عدد طلبيات الشراء لــ 250 طائرة، انسجاما مع مستهدفات رؤية 2030، واستراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر، و250 وجهة عالمية و100 مليون سائح سنويا".

وأشار إلى التزام الشركة بالتوطين للوظائف وتأهيل الكفاءات والمواهب السعودية الشابة وتمكين المرأة في قطاع الطيران، حيث أطلق طيران ناس في 2022 برنامج "مهندسي المستقبل"، لتوطين وظيفة هندسة وصيانة الطائرات وتخريج وتوظيف 150 مهندسا خلال الأعوام المقبلة، وقد كانت باكورة البرنامج 30 مهندسا سعوديا، إضافة إلى قبول 100 مساعد طيار في برنامج "طياري المستقبل" للسعوديين.

وعلى مستوى المبادرات الثقافية وتبني مبادرات مستديمة الأثر على المجتمع خصص طيران ناس إحدى أحدث طائراته بالهوية البصرية لمبادرة "عام القهوة السعودية 2022" التي أطلقتها وزارة الثقافة، بدعم من "برنامج جودة الحياة"، أحد برامج رؤية 2030، إضافة للتفاعل مع المبادرة برعاية رحلتين إلى مزارع البن في الباحة وجازان للتعريف بالثقافة السعودية والمعالم السياحية والفرص التنموية في المناطق وتعزيز الهوية الوطنية، بدعم من إمارات المناطق.

كما صنف ضمن أفضل أربع بيئات عمل في المملكة لـ2022، وفقا للمسح السنوي الذي أجرته "بيست بليس تو وورك" العالمية، كما فاز بجائزة "سكاي تراكس" العالمية في 2022 للعام الخامس تواليا، التي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في 1999، مع تصنيفها ضمن أفضل عشر شركات طيران اقتصادي بالعالم، إضافة إلى جائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط"، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.

مادة إعلانية