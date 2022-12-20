طيران ناس يتسلم طائرتين إيرباص A330 لتوسيع عملياته في خدمة الحجاج والمعتمرين

أعلن طيران ناس، أنه تسلم طائرتين من نوع أرباص A330 عريضة البدن بالتوازي مع توسع عملياته وشبكة وجهاته ومضاعفة حجم أسطول طائراته لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.

ووصلت الطائرتان إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، لتنضم إلى أسطول طيران ناس ضمن استراتيجية الشركة للنمو والتوسع التي تهدف إلى ربط العالم بالمملكة والوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ومن المتوقع بدء تشغيل الطائرتين الجديدة في مارس 2023، حيث ستسهم في زيادة السعة التشغيلية للرحلات وزيادة عدد الركاب على وجهات جديدة متوسطة إلى بعيدة المدى بالتوائم مع استراتيجية الوطنية للطيران المدني والاستراتيجية الوطنية للسياحة.

كانت الشركة قد أعلنت مؤخرا، زيادة طلبيات شراء طائراته إلى 250 طائرة جديدة، ليصبح أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يربط حاليا 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه في 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.

وحصل الناقل الجوي السعودي على جائزة "سكاي تراكس" العالمية السنوية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لـ 2022، للمرة الخامسة على التوالي. وتمنح الجائزة المرموقة بعد تقييم يمتد لعدة أشهر ويشمل 100 دولة، عبر إجراء استطلاع هو الأكبر من نوعه لقياس رضا المسافرين في العالم سنويا.

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم. وصنف الناقل الجوي السعودي هذا العام أيضا كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.

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