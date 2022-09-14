"هدف" يدعو المنشآت للتسجيل في "لقاءات المدينة" وطرح الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، منشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في ملتقى لقاءات المدينة المنورة إلى المبادرة بتسجيل حاجاتهم من الكفاءات الوطنية المناسبة وتقديم الشواغر الوظيفية المتاحة لديها عبر الرابط الإلكتروني https://eservices.taqat.sa/eservices/.

وتتضمن خطوات تسجيل المنشآت للمشاركة في الملتقى وطرح الشواغر الوظيفية، الدخول على الرابط أعلاه، ومن ثم تسجيل الدخول على حساب المنشأة والنقر على خانة برامجنا من صفحة "طاقات" وأخيراً النقر على أيقونة لقاءات.

ويعقد " هدف" بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والشركاء في القطاع الخاص ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022 وذلك في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات خلال الفترة (4 ــ6 أكتوبر المقبل)، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم تدريبها وتوظيفها وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل.

ويهدف الملتقى الذي يحظى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، إلى التعريف بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها الصندوق للعملاء والمستفيدين من خدمات الدعم، تماشياً مع خطط التنمية الوطنية الراهنة.

كما يستهدف العملاء والمســتفيدين مــن خدمات وبرامج الدعم التي يقدمها الصندوق كمنشآت القطـاع الخـاص، والباحثيــن والباحثــات عــن عمـل، وطـلاب المرحلـة الثانويـة فما فـوق، وموظفـي وموظفـات القطـاع الخـاص ورواد ورائدات الأعمـال.

ويصاحـب الملتقـى معـرض يتضمن تقديم برامج دعم تدريبية وإرشاد مهني وورش عمل وطرح الفرص التدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، بالإضافة إلى طرح الفرص الوظيفية في المنشآت المشـاركة في الملتقى، ومجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة، كما سيتم اطلاع وتعريف الزوار على بوابة التوجيه والإرشاد المهني (سُبل) وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية وإكساب أبناء وبنات المنطقة المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.

وتتمحور أهداف الملتقى في رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين والمهتمين في سوق العمل.