إطلاق PLAYHERA MENA للألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط بالشراكة مع "زين السعودية"

أطلقت شركة "زين السعودية" ومجموعة "زين" بالشراكة مع "بلاي هيرا العالمية"، منصة "PLAYHERA MENA" للرياضات الإلكترونية في أسواق الشرق الأوسط، والتي تتخذ من السعودية مقرا لها، بهدف توفير بيئة ملائمة للمبدعين ومصممي المحتوى، وتطوير ورعاية المواهب، وتعزيز قدرات محترفي الألعاب الإلكترونية، حيث تم توقيع اتفاقية التعاون المشترك في بدايات 2022، خلال فعاليات مؤتمر LEAP العالمي التقني في الرياض.

وكشفت الشركة الرائدة في الخدمات والابتكارات الرقمية، أن "PLAYHERA MENA" ستكون مركزا لانطلاق المسابقات والبطولات الإقليمية الكبرى، التي تستهدف سوق الألعاب الإلكترونية في المنطقة الذي يشمل 100 مليون لاعب، كما ستدعم عدد من الأنشطة الترفيهية الرقمية الأخرى مثل الألعاب السحابية، بفضل بنيتها التحتية المتفوقة بتقنيات الجيل الخامس (5G) والأكثر موثوقية وأمانا، مما يعزز جاذبيتها للأفراد والشركات المعنية بالترفيه الرقمي.

وتعليقا على الإطلاق صرح المهندس سلطان الدغيثر الرئيس التنفيذي لـ"زين السعودية" قائلا "نفخر في أن تكون السعودية مقرا لمنصة PLAYHERA MENA، بما يعزز توجهات المملكة لتطوير قدراتها الرقمية وتمكينها لتكون إحدى محاور الاقتصاد الجديد للمملكة، تماشيا مع رؤية السعودية 2030، ونحن ملتزمون بتعزيز نمو البيئة الداعمة لتطوير منصات الألعاب الإلكترونية، وإطلاق العنان للفرص العديدة التي ستنشأ لجميع المشاركين في هذا المجال".

وأضاف "نستهدف المزيد من النمو في سوق الألعاب الإلكترونية في المنطقة، وفي الوقت نفسه، نحن على يقين أن إطلاق منصة "PLAYHERA MENA" الإقليمية للألعاب الإلكترونية، سيعمل على رفع مستوى هذا القطاع بالشكل الذي يخدم رغبات شريحة واسعة من المهتمين مع وجود 19.8 مليون لاعب في المملكة، حيث تشهد سوق الألعاب في السعودية نموا كبيرا يصل إلى 22% سنويا، بسوق تصل قيمته إلى 2.6 مليار ريال".

ومن جانبة قال نايف ملاعب الرئيس التنفيذي لشركة "بلاي هيرا العالمية" : فخورون بكوننا علامة تجارية سعودية المنشأ توسعت في جميع أنحاء المنطقة مع شريك سريع النمو مثل "زين السعودية"، والتي تشاركنا نفس الشغف والحماس للترفية الرقمي.

وستحتفل زين بإطلاق المنصة، بالإعلان عن بطولة إقليمية للعبة "PUBG Mobile" في الفترة من 29 أغسطس إلى 3 أكتوبر، ومن المتوقع أن تستقطب البطولة نحو 7000 مشترك للتصفيات النهائية على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.