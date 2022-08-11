وول ستريت ترتفع وسط مزيد من المؤشرات على تباطؤ التضخم

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على ارتفاع اليوم الخميس، لتواصل صعودها في الجلسة السابقة إذ عززت دلائل جديدة على تباطؤ التضخم التوقعات بزيادة أقل في أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 300.00 نقطة أو 0.90 بالمئة عند الفتح إلى 33610.51 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 40.16 نقطة أو 0.90 بالمئة إلى 4227.40 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 133.02 نقطة أو 1.04 بالمئة إلى 12988.82 بالمئة.