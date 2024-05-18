"صندوق النقد" يطالب حكومة باكستان بتقليص عجز الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية

طلب وفد صندوق النقد الدولي من الحكومة الباكستانية تقليص النفقات، للحد من العجز في الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية للبلاد، مع استمرار المباحثات فى إسلام أباد بين الجانبين.

وتجري باكستان وصندوق النقد الدولي محادثات بشأن برنامج قرض جديد، بحسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة بين باكستان وصندوق النقد الدولي، وأكملت إسلام أباد مؤخرا الحصول على قرض جاهز من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، وكانت قد طلبت الحصول على قرض جديد، بموجب ما يسمى بآلية التمويل الممتد.

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وسيحدد حجم برنامج القرض في المحادثات الحالية. وسيكون برنامج صندوق النقد الدولي الجديد هو البرنامج رقم 24 المقدم لباكستان.

يشار إلى أن باكستان وصندوق النقد الدولي وقعا على حزمة إنقاذ في يوليو الماضي بهدف دعم إسلام أباد للتغلب على واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، التي أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية.

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