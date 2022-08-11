"جي إف إتش" تحقق ربحا بـ 42.18 مليون دولار للنصف الأول من 2022

أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية "جي إف إتش" أو "المجموعة" |بورصة البحرين: GFH)، نتائجها المالية للستة أشهر الأولى من العام، الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 .

وسجلت المجموعة ربحا صافيا يؤول للمساهمين بقيمة 23.06 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من العام، بزيادة قدرها 10.2% مقارنة بما مقداره 20.92 مليون دولار للربع الثاني من 2021، مما يعكس النمو المطرد والتقدم المستمر للمجموعة. شملت المساهمات الرئيسية الدخل المحقق من الاكتتاب في الإستثمارات العالمية للمجموعة، نشاط الصيرفة التجارية ومنصة البنية التحتية المستدامة. بلغت ربحية السهم خلال الربع الثاني 0.67 سنتا، مقارنة بما مقداره 0.68 سنتا خلال الربع الثاني من عام 2021.

بلغ إجمالي الدخل للربع الثاني من 2022 ما مقداره 91.95 مليون دولار ، مقارنة بـ 90.62 مليون دولار للربع الثاني من 2021، بزيادة قدرها 1.5%. بلغ صافي الربح الموحد للربع الثاني 26.03 مليون دولار مقابل 24.81 مليون دولار في الربع الثاني من 2021، بزيادة قدرها 4.9%. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثاني 65.92 مليون دولار مقابل 65.82 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من 2021، بزيادة قدرها 0.2%.

بلغ صافي الربح المحقق للمساهمين 42.18 مليون دولار للنصف الأول من 2022 مقارنة بما مقداره 37.04 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من 2021، بزيادة قدرها 13.9%. بلغت ربحية السهم لهذه الفترة 1.22 سنتا مقارنة بـ 1.21 سنتا للأشهر الستة الأولى من 2021. بلغ إجمالي الدخل للنصف الأول من عام 2022 ما مقداره 182.76 مليون دولار أمريكي مقابل 181.01 مليون دولار للفترة المماثلة من 2021، بزيادة قدرها 1.0%. ارتفع صافي الربح الموحد لفترة الستة أشهر بنسبة 2.8% إلى 45.38 مليون دولار مقارنة بـ 44.15 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من 2021. وبلغ إجمالي المصروفات للفترة 137.39 مليون دولار بزيادة 0.4% عن 136.87 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من 2021.

بلغ إجمالي حقوق الملكية التي تؤول للمساهمين 0.98 مليار دولار في 30 يونيو 2022 بزيادة 1.61% من 0.96 مليار دولار في نهاية 2021. بلغ إجمالي أصول المجموعة 8.52 مليار دولار في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 8.08 مليار دولار في 31 ديسمبر2021، بما يمثل زيادة بنسبة 5.4%.

تعليقا على ذلك، قال غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية "سعداء للغاية بالأداء الثابت المستمر للمجموعة في النصف الأول من العام. تماشيا مع استراتيجيتنا في التنويع، قمنا ببناء محفظة استثماراتنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وأدرجنا أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو الإدراج الرابع للمجموعة في بورصة إقليمية، حيث تتماشى هذه الخطوة مع الجهود المبذولة لتوسيع نطاقنا الجغرافي وقاعدة المساهمين وتعزيز الرؤية بين المستثمرين العالميين والإقليميين الرئيسيين مع دخولنا مرحلة أخرى من النمو.

خلال هذه الفترة نجحنا أيضا في فصل أنشطة البنية التحتية والأصول العقارية للمجموعة الى شركة إنفراكورب التي تمت رسملتها بأكثر من مليار دولار أمريكي في البنية التحتية والأصول المطورة. تهدف هذه الخطوة إلى تسريع النمو والاستثمارات في أصول وبيئات البنية التحتية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة وعلى الصعيد الدولي، وهو مجال يتسم بفرص كبيرة ويتماشى مع تركيزنا على تعزيز تضمين مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتأثيرها في صميم أعمالنا واستثماراتنا ومبادئنا التنموية. مع الزخم الإيجابي من النصف الأول من العام، نتطلع إلى الحفاظ على ما حققناه من نمو مطرد وخلق قيمة أكبر لمستثمرينا ومساهمينا."

وأضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: "خلال هذه الفترة، استحوذنا على حصة أغلبية في شركة "ستيودنت كوارترز لإدارة الأصول"، وهي شركة متخصصة في سكن الطلاب مقرها الولايات المتحدة، مما عزز وجودنا في قطاع العقارات في الولايات المتحدة ودعم الصفقات الجديدة بقيمة حوالي نصف مليار دولار أمريكي في قطاع سكن الطلاب خلال النصف الأول من العام وحده. كما حققت شركة الصيرفة التجارية التابعة لنا، المصرف الخليجي التجاري، أداءً جيدا خلال هذه الفترة، حيث استمرت في زيادة مساهماتها بعد مرحلة تحول ناجح.

نحن فخورون أيضا بأداء شركة إنفراكورب، التي تم إطلاقها في يناير من هذا العام، والتي أعلنت عن أرباح جيدة خلال فترة التقرير الأولى. نتوقع المزيد من التقدم في هذه المجالات الرئيسية لأعمالنا. سوف يظل التوسع المستمر في أنشطتنا الاستثمارية وتدفق الصفقات والوجود العالمي على رأس أولوياتنا في الفترات القادمة ونسعى بنشاط لتحقيق النمو على المستويين الداخلي والخارجي للمجموعة، مع التركيز على تحقيق نتائج أقوى خلال الفترة المتبقية من 2022 ".