اتفاقية تجمع "طيران أديل" مع "تطبيق المطار"

وقع "طيران أديل" الشركة الأكثر صعودا في صناعة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط اتفاقية تسويقية مع تطبيق المطار لحجوزات الفنادق والطيران، وذلك في اطار سعي الطرفين إلى جذب وتوسيع قاعدة عملائهما وتمكينهم من إتمام حجوزات سفرهم بالكامل، مع الاستفادة من خدمات السفر الاقتصادي المتميز الذي يقدمه طيران أديل والمميزات التنافسية التي يوفرها تطبيق المطار بهدف منح المسافرين تجربة سفر متميزة.

ووقع الاتفاقية التي تمت يوم أمس الاربعاء في المقر الرئيسي لشركة طيران أديل الرئيسي في جدة، كون كورفياتيس الرئيس التنفيذي لـ "أديل"، وأيمن باسلامة الرئيس التنفيذي لـ "المطار"، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي الشركتين.

وعقب توقيع مراسم الاتفاقية، أكد كورفياتيس على أهمية التعاون مع تطبيق المطار، والتي تأتي في إطار جهود طيران أديل لجذب المزيد من شركاء النجاح المتميزين، بهدف الارتقاء ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء وكسب ثقتهم، مبيناً أن الاختيار وقع على تطبيق المطار لما تمثله الشركة من سمعة طيبة وخبرة جيدة، كونه التطبيق الأكثر نمواً في السنوات الثلاث الأخيرة في مجال الطيران.

من جهته أعرب أيمن باسلامة الرئيس التنفيذي لتطبيق المطار، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، قائلا "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة الأسرع نموا في مجال الطيران الاقتصادي طيران أديل، والذي حلق بتميز في سماء المملكة وانطلق بكل ثقة خارجيا، محققا في وقت قصير العديد من المنجزات على الصعيدين المحلي والدولي"، مبينا أن هذا التعاون سيركز على إثراء تجربة المسافر من خلال منح العملاء مزيد من الفرص السياحية التي يقدمها التطبيق، إضافة إلى العروض والفرص الفريدة من نوعها التي يقدمها التطبيق.

وأوضح بدوره أحمد البراهيم نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء بطيران أديل، أن الاتفاقية مع تطبيق المطار من إحدى محطات النجاح لقطاع التسويق بالشركة، متفائلا كون المناسبة تأتي متزامة مع بداية العام الهجري الجديد، مؤكدا انها ستعود بالنفع على الطرفين، عبر تحسين كفاءة اجراءات وعمليات الحجوزات وتجويد الخدمات عبر توفير خيارات نوعية والوصول الى مسافرين جدد وشريحة أوسع من العملاء والذين سيحصلون تحت مظلة هذا التعاون على العديد من الحوافز والتي ستمكنهم من تحقيق تجربة سفر جوية ممتعة.

يذكر أن "تطبيق المطار" هو شركة سعودية متخصصة في مجال السياحة والسفر، ويستفيد من خدماته 3 ملايين عميل في المملكة، كما سيقدم التطبيق لعملائه خدمة سداد الرحلات الجوية بالإقساط، مع الحصول على نقاط أكثر عند تأكيد حجز الرحلات الجوية عبر التطبيق، إضافة إلى وجود قنوات متعددة للسداد بكل يسر وسهولة، مع الاستمتاع بالعروض الحصرية والخصومات التي يقدمها التطبيق بين الفينة والأخرى.