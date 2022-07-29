الأسهم السعودية تسجل رابع أكبر صفقة خاصة في تاريخها .. 4.88 مليار ريال

سجلت سوق الأسهم السعودية خلال تداولات أمس، رابع أكبر صفقة خاصة في تاريخ السوق السعودية، حيث كانت من نصيب البنك السعودي - الفرنسي.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية، بلغت قيمة الصفقة 4.88 مليار ريال، تمت على 108.48 مليون سهم، وعادلت 8.99 في المائة من أسهم البنك، ولم يعلن البنك أي تفاصيل حيال الصفقة حتى إعداد الخبر.

وأتت الصفقة في المرتبة الرابعة بين أكبر الصفقات الخاصة في تاريخ السوق السعودية وبحسب البيانات المتوافرة منذ بدء إعلان الصفقات الخاصة مطلع 2011، لترفع صفقة البنك السعودي - الفرنسي عدد الصفقات الخاصة المليارية إلى 23 صفقة.

وتعد صفقة البنك السعودي - الفرنسي ثاني أكبر صفقة ضخمة تمت خلال العام الجاري، بعد الصفقة التي تمت على "المملكة القابضة" في أيار (مايو) الماضي والتي تبلغ قيمتها 5.68 مليار ريال.

وأعلنت "المملكة" حينها عن إبرام اتفاقية بيع وشراء بين المساهم الرئيس ومؤسسها الأمير الوليد بن طلال وصندوق الاستثمارات العامة.

وقام المساهم الرئيس ببيع 625 مليون سهم من أسهمه في الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة التي تمثل 16,87 في المائة من الشركة وبسعر 9.09 ريال للسهم الواحد.

وتعرف الصفقات الخاصة بحسب السوق المالية السعودية، بأنها عبارة عن أوامر يتم تنفيذها بعدما يتفق مستثمر بائع وآخر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد خارج السوق، بحيث تتوافق مع الضوابط المعمول بها، وكذلك القواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة، علما بأن الصفقات الخاصة لا تؤثر في سعر السهم أثناء التداول.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، شهدت السوق نموا كبيرا في تنفيذ الصفقات الخاصة بنحو 10.57 مليار ريال، من خلال 335 صفقة تزيد ثلاثة أضعاف الفترة المماثلة من العام السابق، ويعود ذلك إلى نشاط صندوق الاستثمارات العامة، سواء عن طريق الصندوق أو من خلال أذرعه الاستثمارية.

وتاريخيا تعد صفقة "سابك" التي تمت في حزيران (يونيو) 2020 أكبر صفقة في تاريخ السوق، بقيمة 259.1 مليار ريال تمت على 2.1 مليار سهم، وعادلت 70 في المائة من أسهم شركة سابك.

وتعود هذه الصفقة إلى شراء شركة أرامكو السعودية الحصص التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة في "سابك" التي تشكل 70 في المائة من أسهم الشركة.

إلى ذلك، استحوذت الصفقة الخاصة التي تمت على أسهم البنك السعودي - الفرنسي، على نحو 41.2 في المائة من إجمالي تداولات السوق الرئيسة أمس البالغة نحو 11.85 مليار ريال.

وأغلق سهم البنك الفرنسي عند مستوى 51 ريالا بنهاية تعاملات أمس، إذ ارتفع السهم بنحو 2 في المائة، وبذلك تعد قيمة الصفقة أقل من سعر السوق الحالي، حيث تم تنفيذ الصفقة على سعر 45 ريالا للسهم.



وحدة التقارير الاقتصادية