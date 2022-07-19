تقلبات التضخم والبطالة والانتخابات الأمريكية «2 من 2»

يشير مزيد من الأدلة الحديثة إلى أن نظرية الناخب الوسيط لم يعد لها تأثير كبير في السياسة الأمريكية، خاصة الاقتصادية، إذا كانت النظرية لا تزال سارية، فسنرى السياسيين الذين تم انتخابهم في منافسات متقاربة يستمرون في الحفاظ على مواقف معتدلة بعد توليهم مناصبهم. لكن البحث الذي أجراه الاقتصاديون ديفيد لي، وإنريكو موريتي، وماثيو بتلر، يظهر أن شيئا مختلفا تماما كان يحدث. لا يزال الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس الذين فازوا بفارق ضئيل يصوتون مثل جميع الجمهوريين والديمقراطيين الآخرين، ولا يظهرون أي علامات على الاعتدال.

تفترض نظرية الناخب الوسيط أن الناخبين يتنقلون "بسلاسة" بين المرشحين، اعتمادا على برامجهم السياسية. لكن في العالم الحقيقي، يميل الناخبون إلى اتخاذ قراراتهم بناء على مزيج من العوامل الأخرى. من هو المرشح الذي يبدو أكثر مصداقية وكفاءة وأصالة؟ من الذي أريد أن يكون مسؤولا أثناء حالة الطوارئ الوطنية؟ إن الولاء الحزبي متأصل بعمق بالنسبة إلى عديد من الناخبين.

تعمل هذه المتغيرات على تعقيد الأمور بشكل كبير. لنفترض أن الجمهوريين يستمعون إلى أكثر أعضائهم تطرفا ويحولون برامجهم إلى اليمين. في هذا السيناريو، يمكن للديمقراطيين بالفعل أن يكسبوا من خلال التحرك نحو الوسط، بشرط ألا يعرضوا مصداقيتهم للخطر. لكن المشكلة تكمن في أن الديناميكية التي تمثل الجمهوريين من المرجح أن تمثل أيضا الديمقراطيين، حيث يدفعهم ناخبوهم الأساسيون إلى اليسار. عندما يتبنى الجمهوريون التطرف، سيستنتج عديد من الديمقراطيين أنه يمكنهم متابعة بنود جدول أعمالهم اليسارية المفضلة ولا يزال لديهم فرصة للفوز.

أضف إلى ذلك الآثار الضارة الناجمة عن فقاعات أموال الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي "حيث يتم تضخيم الأفكار المتطرفة"، التي ستحصل على شيء مختلف تماما عن المنافسة ذاتية الاعتدال بين الحزبين. تتميز السياسة الأمريكية اليوم بالانقسام العميق، حيث يتجه الجمهوريون أكثر إلى اليمين، والديمقراطيون إلى اليسار.

بطبيعة الحال، لا يعد سقوط نظرية "الناخب الوسيط" خبرا سيئا بالكامل. في بعض الأحيان، يمكن أن يقتنع وسط الطيف السياسي بشيء غير صحيح "على سبيل المثال، الاقتصاد التدريجي"، أو يمكنه التوقف عن الاهتمام بالجماعات الهامشية. عندما تسود نظرية الناخب الوسيط، لا يمكن فعل كثير حيال مثل هذه الإخفاقات. لكن في عالم لم تعد تنطبق فيه هذه النظرية، يمكن للناشطين تغيير النقاش، وإثارة القضايا التي تجاهلها الطرفان منذ فترة طويلة ـ مثل محنة العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين فقدوا وظائفهم بسبب الواردات الرخيصة أو التشغيل الآلي، وتراجع الطبقة الوسطى، أو العواقب بعيدة المدى المترتبة على العنصرية المنهجية.

أين يتركنا ذلك مع قوانين السياسة شبه الحديدية التي تمت الإشارة إليها؟ عندما يقترب كلا الحزبين من الوسط، يمكن أن يؤدي أداء الاقتصاد الكلي أو الاختلافات السياسية الصغيرة، إلى تقلبات انتخابية كبيرة في منتصف المدة. لكن الوضع مختلف تماما عندما يتخذ أحد الأحزاب إجراء متطرفا، كما فعل الجمهوريون، وأكثر من ذلك عندما تقوم محكمة عليا يمينية بإلغاء الحقوق التي لطالما عدتها أجيال من الأمريكيين أمرا مفروغا منه.

يمكن لهذا المستوى من التطرف أن يمهد الطريق أمام الديمقراطيين لتشكيل تحالف أوسع، لكن لتحقيق هذه الغاية يحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق التوازن الصحيح بين قضايا الخبز والزبدة التي تهم معظم الأمريكيين وبين الأجندة التي تسعى إلى مكافحة التطرف الجمهوري. وهذا يعني تجنب المواقف المثيرة للانقسام بوضوح "على سبيل المثال، وقف تمويل الشرطة". حتى - أو بشكل خاص - عندما لا يصمد الوسط، فإن توسيع القاعدة يعد سياسة جيدة.

خاص بـ «الاقتصادية»

بروجيكت سنديكيت، 2022.