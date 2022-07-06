«نمو» تكسب 462 نقطة بتداولات قيمتها 18 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "العبيكان للزجاج" بنحو 9.6 في المائة ليغلق عند 91 ريالا، يليه "نسيج للتقنية" بنحو 9.3 في المائة ليغلق عند 88.50 ريال، وحل ثالثا "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 292 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "غاز" بنحو 5.9 في المائة ليغلق عند 66.80 ريال، يليه "برغرايززر" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 120.20 ريال، وحل ثالثا "المركز الكندي الطبي" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 50.70 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "فاديكو" بقيمة 4.1 مليون ريال، يليه سهم "لدن" بقيمة 3.5 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الوسائل الصناعية" بقيمة مليوني ريال.
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