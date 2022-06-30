بطالة السعوديات في الربع الأول الأدنى خلال 20 عاما.. بلغت 20.2%

سجل معدل البطالة بين السعوديات "15 عاما فأكثر" بنهاية الربع الأول من 2022 نحو 20.2 في المائة، مقابل 22.5 في المائة بنهاية الربع السابق له (الربع الرابع من عام 2021).

ووفقا لرصد وحدة التقارير استند إلى بيانات رسمية، يعد معدل بطالة السعوديات في الربع الأول 2022 هو الأدنى منذ 2001 البالغ 17.3 في المائة.

من ناحية أخرى، انخفض معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات في القوى العاملة السعودية بنهاية الربع الأول من عام 2022 إلى 33.6 في المائة مقابل 35.6 في المائة بنهاية الربع الرابع من 2021.

كان معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات بنهاية الربع الرابع 2021 الأعلى تاريخيا.

بذلك تتجاوز المشاركة الاقتصادية للسعوديات المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25 في المائة، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية المحدد كخط أساس ضمن البرنامج، 17 في المائة، المسجل في عام 2017.

