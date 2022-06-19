"زين السعودية" تطلق برنامج التدريب على رأس العمل Evolve

في إطار استراتيجيتها لتمكين شابات وشباب المملكة وبناء قطاع اتصالات وتقنية معلومات بقدرات وطنية، أعلنت "زين السعودية" عن انضمام (100) من حديثي التخرج إلى برنامج Evolve التابع للشركة، بهدف تدريبهم على رأس العمل وصقل مهاراتهم لمدة عام. ويأتي ذلك تأكيداً لإيمان "زين السعودية" بالطاقات الشابة، وسعيها المتواصل لتمكينهم وتطوير قدراتهم من خلال برنامج مصمم خصيصاً لتدريب حديثي التخرج وجعلهم مستعدين لبدء رحلة العمل بكل كفاءة.

وفي هذا السياق، لفتت نائبة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية الأستاذة لولوة بنت سعد النويصر إلى أنه "على قدر حرصنا في زين السعودية على دعم التوجهات التنموية لقيادتنا الرشيدة والمتمثلة بمستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحقيق التحوّل الرقمي الشامل، فإننا حريصون على أن يتم هذا التحوّل بأيدٍ وطنية شابة قادرة ومؤهلة على المشاركة في توجيه التطور التقني الهائل الذي يشهده العالم لخدمة وطنهم والإنسان على أرضه. فرؤيتنا تتمحور حول تمكين الشباب، حيث ندرك تماماً بأن استدامة الابتكار والتقنية وتوطينهما لا تتم إلا إذا امتلكنا الطاقات البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة ووطناها في سوق الاتصالات المحلي. ومن خلال هذه المعادلة، نحقق التوازن والتكامل الأمثل ما بين الكفاءات البشرية والأنظمة التقنية في بيئة عمل رقمية ومتكاملة".

وتؤكد "زين السعودية" من خلال برنامج Evolve لحديثي التخرج، على مواءمتها لأهداف التنمية المستدامة بتوفير فرص العمل المتكافئة بين الجنسين، وذلك بالشراكة مع شركة "هواوي" العالمية لتدمج من خلال البرنامج بين الخبرة والمعرفة العالمية واحتياجات السوق المحلية. والجدير بالذكر أن "زين السعودية" قد فازت بـ"جائزة العمل" المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، نظير إنجازاتها في مجال توطين الوظائف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

