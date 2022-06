إطلاق منصّة ديزني+ رسميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تم رسميًا إطلاق ديزني+ وهي منصّة بثّ الفيديو من شركة والت ديزني، في السعودية و15 دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدّم ديزني+ لجمهورها أروع القصص في مكان واحد وتتيح لهم مشاهدة آلاف الأفلام والمسلسلات إلى جانب الأعمال الأصلية التي يتم عرضها على المنصّة بشكل حصري من ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز وناشونال جيوغرافيك، والأعمال الحصرية المدهشة من قنوات ستار.

سيتمكّن المشتركون من مشاهدة أروع الأعمال الترفيهية، مثل المسلسل الكوميدي الأصلي الذي لاقى نجاحاً كبيراً "Only Murders in the Building"، ومسلسل تلفزيون الواقع "The Kardashians"، إلى جانب جميع مواسم المسلسلات الأشهر على الإطلاق "The Simpsons" و"Grey’s Anatomy" و"The Walking Dead". تقدّم المنصّة أيضاً مجموعة متكاملة من أضخم الأفلام بدايةً من الأفلام الكلاسيكية مثل "Avatar" ووصولاً إلى فيلم الكوميديا والمغامرات المرشح لجائزة الأوسكار "رجل حُر" من بطولة رايان رينولدز.

سيتوفّر لعشّاق أفلام الأبطال الخارقين إمكانية مشاهدة جميع الأعمال المفضّلة لديهم من عالم مارفل السينمائي، ومنها الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار "Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings" و"Black Panther" و"Avengers: Endgame"، وأحدث مسلسلات مارفل على الإطلاق بما في ذلك "Moon Knight" للمخرج المصري محمد دياب، و"Ms. Marvel" الذي يُعرض اليوم ولأول مرّة عالمياً على ديزني+، حيث يقدّم أول شخصية مُسلمة من أبطال وشخصيات مارفل الخارقة.

سيتمكّن المشتركون أيضاً من مشاهدة أروع القصص التي لطالما أحبوها من إنتاج مشترك بين ديزني وبيكسار، ومنها السلسلة الكاملة لأفلام "حكاية لعبة" و"مغامرة ذاتية" والفيلم المرشّح لجائزة الأوسكار "لوكا"، ومن إنتاج استديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة سيعرض الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار "إنكانتو" والذي يروي قصة عائلة "مادريغال" ومغامراتهم اليومية غير العادية، وفيلم "كرويلا" الفائز بجائزة الأوسكار من بطولة إيما ستون والتي تلعب دور شخصية "كريولا دي فيل" الشهيرة.

ستقدّم المنصّة أيضاً إمكانية مشاهدة مجموعة أعمال ديزني الكلاسيكية الخالدة بشكل غير مسبوق، ومنها –على سبيل المثال لا الحصر- "سندريلا" و"علاء الدين" و"الأسد الملك" و"حورية البحر"، والتي ستتوفّر للمشاهدة إلى جانب الأفلام التي تم إنتاجها مؤخراً وحققت نجاحاً ضخماً مثل "ملكة الثلج" و"ملكة الثلج 2" و"مولان". كما سيتوفر أيضاً مئات من مسلسلات وأفلام ديزني القصيرة، بالإضافة إلى الحلقات والعروض المميّزة ومنها "نشاطات نادي القائد: ميكي ماوس" و"Hannah Montana".

تضم مكتبة الأعمال المتاحة أفلاماً وثائقيةً من إنتاج ناشونال جيوغرافيك، ومنها "The Rescue" و"Free Solo"، من إبداع المخرجَين والمنتجَين الحائزَين على جائزة الأكاديمية "إي تشاي فاسارهيلي" و"جيمي تشين"، إلى جانب مسلسلات ناشونال جيوغرافيك الشهيرة مثل "تساؤلات جيف" و"غوردون رامزي: أسرار الطعام".

علاوةً على ذلك، سيُتاح للمشتركين أيضاً مشاهدة مسلسلات ستار وورز الاستثنائية، ومنها مسلسل "Obi-Wan Kenobi"، والذي يعد عرضه الأول الأكثر مشاهدةً لمسلسل من الأعمال الأصلية على منصة ديزني+ عالمياً إلى الآن، وذلك على أساس عدد ساعات المشاهدة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي بدأ فيها عرض المسلسل. ستعرض المنصّة أيضاً قصة Skywalker البطولية بالكامل من خلال تسع حلقات من حرب النجوم.

تتيح هذه الخدمة تجربة مشاهدة عالية الجودة على ما يصل إلى أربع شاشات في وقت واحد وتنزيل العروض والأعمال المفضّلة بشكل غير محدودة على ما يصل إلى عشرة أجهزة، كما تتيح إمكانية إنشاء ما يصل إلى سبعة حسابات شخصية مختلفة، ويشمل ذلك السماح للآباء بإنشاء ملفات شخصية للأطفال للوصول إلى محتوى يناسب أعمارهم، من أجل مشاهدة آمنة لجميع أفراد العائلة.