بموافقة الملك .. إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف شعبان القادم

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف، شهر شعبان القادم، بمشيئة الله، تحت إشراف وتنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة.

وأوضح الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، أن المسابقة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمتميزين في كتابة القرآن الكريم من الخطاطين المهرة، ومشاركتهم في كتابة مصحف كريم يحمل اسم المؤسس رحمه الله، مع تبادل الخبرات والأفكار بين الخطاطين، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن شروط المسابقة وضوابطها ومراحلها.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة إلى تعبئة الاستبانة المرافقة، وإرسالها على البريد الآتي ([email protected])

يذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف شهد نقلة نوعية من خلال زيادة عدد النسخ المطبوعة من المصحف الشريف بنسبة تجاوزت الـ 100 %، ليبلغ حجم الإنتاج 20 مليون نسخة سنويا، بعد أن كان 8 ملايين في السابق، إضافة إلى تميز نوعية ورق الطباعة الفاخر، إلى جانب زيادة عدد اللغات لترجمة كلمات ومعاني القرآن الكريم إلى ما يقارب ثمانين لغة عالمية.