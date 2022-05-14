اجعل علامتك التجارية تواكب الاتجاهات الجديدة وتصل إلى جمهورك المستهدف وتحفز مشاركته مع سوق الإعلانات الأكثر تطوراً من "هواوي"

يمثل"النظام الإيكولوجي الذكي لجميع السيناريوهات" رؤية هواوي لإنشاء عالم متصل بالكامل. ومن خلال "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads، يتمكن مختصو التسويق من التواصل عن كثب مع جمهورهم باستخدام سوق الإعلانات الرقمية الغامر والمدعوم بالبنية الأساسية الرقمية الراسخة لعملاق التكنولوجيا، إلى جانب زخم البيانات والرؤى التطلعية والتصورات بعيدة المدى.

إن "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads التي تبتكر حملات استثنائية لتقديم بعض من أكثر تجارب العملاء جاذبية وتفاعلاً؛ تستمد نجاحها من الأفكار الرائعة باستخدام أربع ركائز أساسية، وهي: "الاستهداف التفصيلي" و"وضع نماذج الجمهور المتماثل" و"الجمهور الخاص" و"تحليل التصورات". و"التحليل الدقيق" هو، في الواقع، طريقة ترتكز على البيانات ورؤى وتصورات الجمهور، في حين أن ركيزة "وضع نماذج الجمهور المتماثل" تستخدم تقنيات خاصة في الوقت الحقيقي قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحديد أوجه التطابق والتماثل بين المستخدمين. وبالإضافة لذلك، فإن "الجمهور الخاص" تركز على سلوك المستهلكين بهدف تجديد التواصل والتفاعل معهم، في حين تتيح ركيزة "التحليل الدقيق" رؤى مهمة حول بيانات الحملة المستخلصة من نقاط الاتصال المتعددة، مما يمكّن مختصي التسويق من الوصول إلى جمهورهم المستهدف بأكثر الطرق تأثيراً وفاعلية.

وفقًا لدراسة أجرتها جمعية التسويق عبر الأجهزة المحمولة (MMA) و"دبليو إيه آر سي" (WARC)v، اتبع اثنان من كل ثلاثة جهات تسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نهج "الهاتف المحمول أولاً" جنباً إلى جنب مع إستراتيجيتهم التسويقية، في حين أقر 86٪ من المستطلعين بأن الوباء أدى إلى تحسين قدرات التسويق عبر الهاتف المحمول. وعلى غرار هذا الاتجاه، تعقد "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads قمم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ترحب خلالها بكوكبة من أبرز قادة القطاع وشركاء هواوي ووكالاتها ومختصي التسويق. وخلال القمم، يستكشف الزوار القدرات الإعلانية للمنصة ويتعرفوا عن كثي على إمكانية زيادة فعالية حملاتهم باستخدام أدوات مثل معرف الإعلان المفتوح (OAID)، الذي يتوافق مع تفضيلات المستخدمين، ويعرض الإعلانات المخصصة وفقاً لذلك، مع مراعاة الالتزام بتفضيلات الخصوصية وسياسات الخصوصية المحلية.

تتمثل السمة الرئيسية للتسويق الرقمي في قدرته على الوصول إلى الجمهور المحدد بطريقة فعالة من حيث التكلفة وقابلة للقياس. وبالنظر إلى ما تزخر به "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads من قاعدة عملاء واسعة تزيد عن 730 مليون مستخدم شهري نشط، فهذا يكسبها القدرة على دعم العلامات التجارية للشركات والمؤسسات بوضع أهداف وتكتيكات واضحة لتحقيق أقصى استفادة من قطاع الإعلانات الرقمية. وتسعى هواوي في إطار استراتيجيتها "N+8+1" إلى إضافة عروض ومزايا "إعلانات هواوي" HUAWEI Ads إلى محفظتها التي تتنوع ما بين أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة إنترنت الأشياء.

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