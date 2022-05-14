ألمانيا تعارض تصنيف الاتحاد الأوروبي لطاقة النووية

تعتزم ألمانيا، كما أعلنت من قبل، الاعتراض على اقتراح الاتحاد الأوروبي بتصنيف الطاقة النووية على أنها مستدامة.

وقالت وزارة المالية الألمانية ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية إن الحكومة الألمانية أعلنت لمجلس الاتحاد الذي تترأسه فرنسا حاليا أنها ستعترض على الإجراء التشريعي التكميلي الخاص بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أنه إذا اعترضت دول في الاتحاد الأوروبي أو اعترض البرلمان الأوروبي، فقد يُعوق ذلك دخول الإجراء التشريعي حيز التنفيذ.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع قائمة تصنيف للاستثمارات المستدامة، بهدف جذب المستثمرين للمضي قدما نحو انتقال الطاقة. وحتى الآن، تم تصنيف مصادر الطاقة المتجددة، من بين مصادر أخرى، على أنها صديقة للمناخ في القائمة. وفي نهاية عام 2021، اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي - على الرغم من انتقادات واسعة النطاق - أيضا تصنيف الاستثمارات في الغاز والطاقة النووية على أنها استثمارات مالية مستدامة في الوقت الحالي.

وأعرب النائب في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، راسموس أندرسن، عن سعادته بهذا النبأ من برلين، وقال: "الرفض الألماني صفعة للمفوضية الأوروبية وضغط على أورزولا فون دير لاين لإنهاء هذا المسار الخاطئ".

وذكر أندرسن أن حزب الخضر يطالب الآن الدول الأعضاء الأخرى بالاعتراض على اقتراح المفوضية.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأووبي على موقفه من المقترح في يوليو المقبل.